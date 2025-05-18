Gazze kasabı kana doymuyor! “Herkesi öldürün Gazze’yi yutun”

Dünya liderleri İsrail’i eleştirince çılgına dönen Netanyahu, Gazze’nin kalıcı işgali için “toplu katliam” emri verdi.

7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetli saldırılarıyla Hamas’ı yenmek ve İsrailli esirleri geri getirmek gibi hedeflere ulaşamayan İsrail, Gazze’de yeni bir katliama başladı. İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin onayladığı “Gazze’deki işgali genişletip kalıcı hâle getirme” planını uygulamaya başladığını açıkladı.

The Times of Israel’in İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre “Gideon’un Savaş Arabaları” ismi verilen saldırılar, Gazze’nin kalıcı işgali ve Filistinlilerin Gazze’nin güneyine göçe zorlanması anlamına geliyor. Bunun ardından Gazze Şeridi’nin orta kesimlerine bildiriler atan İsrail, yeni bir kara saldırısının başlatılacağını duyurdu.

‘ÇOCUKLARI ÖLDÜRELİM’

İsrail parlamentosu Knesset’te aşırı sağcı Ulusal Dinî Parti-Dinî Siyonizm milletvekili Michal Waldiger, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ‘yeterli olmadığını’ ve ‘daha sert olması gerektiğini’ savundu. Gözünü kan bürümüş vekil Waldiger “Gazze’de masum kimse yok. 7 Ekim’de neler olduğunu gördük. Onlar Naziler. İsrail Devleti’ne zarar vermek isteyen herkes öldürülmeli. Oğlumun da önüne çıkan ve İsrail Devleti’ne zarar vermek isteyen herkesi, çocuklar dâhil, öldüreceğini umuyorum” şeklinde konuştu. Waldiger’in skandal açıklamalarına dünya genelinde büyük tepki geldi.

24 SAATTE 153 ŞEHİT

Saldırılarını artıran İsrail ordusu son 24 saatte 153 sivili daha şehit etti. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bugüne kadar katledilen Gazzelilerin sayısı 53 bin 272’ye yükseldi.