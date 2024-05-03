Gazze'de can kaybı arttı: Her gün 37 çocuk annesiz kalıyor

İsrail'in tam 210 gündür hava, kara ve denizden saldırdığı Gazze'de can kaybı 34 bin 622'ye çıktı. Birleşmiş Milletler ise her gün 37 çocuğun annesini kaybettiğini duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 51 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 439 Filistinli hayatını kaybettiği 720 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

CAN KAYBI 35 BİNE DAYANIYOR

İsrail'in 210 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 622'ye, yaralı sayısının da 77 bin 867'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

HER GÜN 37 ÇOCUK ANNESİZ KALIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Gazze'deki savaş kadınlara yönelik bir savaş olmayı sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü ve 19 bininin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şartlar dehşet verici, 155 binden fazla hamile veya emziren kadın su ve hijyen malzemelerine oldukça kısıtlı bir şekilde erişim sağlıyor."