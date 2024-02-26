Gazze'de en acı veda! Filistinli kadının eşi ölmesin diye son çabası...

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Şubat 2024 09:39 - Güncelleme: 26 Şubat 2024 09:50 - Güncelleme:

İsrail, Gazze, Filistin, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistinlileri hayattan koparmaya devam ediyor. 29 bin 692 kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de her gün insanlık dramı yaşanıyor. Filistinli bir kadının eşi ölmesin diye son çabaları kameralara yansıdı. O anlar, izleyenlerin yüreklerini burktu.