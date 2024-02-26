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    • Haberler > Dünya > Gazze'de en acı veda! Filistinli kadının eşi ölmesin diye son çabası...

    Gazze'de en acı veda! Filistinli kadının eşi ölmesin diye son çabası...

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Gazze, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistinlileri hayattan koparmaya devam ediyor. 29 bin 692 kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de her gün insanlık dramı yaşanıyor. Filistinli bir kadının eşi ölmesin diye son çabaları kameralara yansıdı. O anlar, izleyenlerin yüreklerini burktu.

    İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar devam ediyor. Filistinli bir kadın, İsrail saldırısında ölen eşini hayata döndürebilmek için kalp masajı yaptı.

    Filistinli kadının Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nde eşi ölmesin diye çırpınışı izleyenlerin yüreklerini burktu.

    ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 30 BİNE DAYANDI

    Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısını paylaştı. İsrail'in son 24 saatte 86 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 692'ye yükseldiği aktarıldı.

    Son saldırılarda 131 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 879'a çıktığı kaydedildi.

    Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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