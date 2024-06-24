Gazze'de insani yardım faciası! Paraşüt çadırın üzerine düştü

İsrail'in katliam saldırıları altında 8 aydır yaşam savaşı veren Gazze'deki Filistinliler insani yardım faciasıyla karşı karşıya! İsrail'in karadan yardımları engellediği Gazze'ye yapılan havadan yardımlar Filistinliler için kabusa döndü. Gazze'de bugüne kadar hava yardımları nedeniyle 20 Filistinli hayatını kaybederken, bugün bir paraşüt çadırın üzerine düştü.

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşanıyor... Ateşkes baskılarına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail, sınır kapılarından yardım tırlarının geçişine engel olarak Gazze'deki Filistinlileri açlığa mahkum ediyor. Karadan ve denizden insani yardımın yapılmasının güçleştiği Gazze'de tek yol hava yolu olarak öne çıkıyor. Ürdün'den kalkan kargo uçakları aracılığıyla yapılan insani yardımlar Filistinliler için faciaya dönüşüyor.

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Gazze'de İsrail'in bombalarından kurtulan çocuklar açlık silahıyla ölüyor. Bugüne kadar en az 37 çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

HAVADAN YARDIMLAR FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Gazze Şeridi'ne ABD, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere batılı devletler Ürdün'e ait kargo uçakları aracılığıyla yardımları havadan ulaştırıyor. Bugüne kadar yapılan yardımlarda yaşanan kazalar nedeniyle en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

İNSANİ YARDIM PARAŞÜTÜ ÇADIRIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Gazze Şeridi’ne havadan yapılan yardımlardan biri yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırın üzerine düştü.

Kaza sırasında çadırın boş mu dolu mu olduğu bilinmezken, etraftakiler yardım için hızla çadıra koştu.

Filistinliler, söz konusu kazalar nedeniyle yardımların hava yolu ile yapılmaması çağrısında bulunuyor.