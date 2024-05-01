Gazze'de son durum... İsrail, yeni 'güvenli bölge' ilan edileceğini duyurdu

Can kaybının 34 bin 568'e yükseldiği Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları sürerken ordu radyosundan 'güvenli bölge' açıklaması geldi. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü. İşte Gazze'den son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

BLINKEN İSRAİL'DE HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ

'YENİ 'GÜVENLİ BÖLGE' İLAN EDİLECEK'

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA ELEŞTİRİ

HAMAS'TAN ÇİN'DE KRİTİK GÖRÜŞME

CAN KAYBI ARTIYOR

01.05.2024 11:29

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 34 bin 568 sivilin hayatını kaybettiğini, 77 bin 765 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 33 sivilin hayatını kaybetiğini, 57 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

01.05.2024 10:00

BLINKEN İSRAİL'DE HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e düzenlediği ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

01.05.2024 08:00

'YENİ 'GÜVENLİ BÖLGE' İLAN EDİLECEK'

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları sürerken ordu radyosundan 'güvenli bölge' açıklaması geldi.

GLZ Radyosu, Refah'a kara saldırısı hazırlığı yapan ordunun Gazze'nin merkezinde "yeni bir güvenli bölge" ilan edeceğini bildirdi.

Öte yandan, geçen hafta İsrail savaş uçakları, Han Yunus'taki evlerini bırakarak daha güvenli olduğunu düşündükleri Refah'ta akrabalarının yanına sığınan aileden 6 kişiyi hayattan koparmıştı.

01.05.2024 07:00

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA ELEŞTİRİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki sürecin yönetiminden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi ve Gazze'de savaşı bitirmek için İsrail'e askeri desteği durdurmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Trump, Time dergisine verdiği röportajda İsrail ve Gazze'deki duruma ilişkin geniş değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki süreci kötü yönettiğini ifade eden Trump, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla ortaya çıkan "başarısızlığın", Netanyahu'ya ait olduğunu savundu.

Trump, Gazze'deki savaşı durdurmak amacıyla İsrail'e ABD'nin verdiği silah desteğini durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, bunu göz ardı etmeyeceğini söyledi.

01.05.2024 06:00

HAMAS'TAN ÇİN'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Hamas heyeti Çin'de, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü "soykırımı" durdurmanın yollarını görüştü

Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki heyetin, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li ile İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "soykırımı" durdurmanın yollarını görüştüğü bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ebu Merzuk'un yanı sıra hareketin siyasi büro üyeleri Husam Bedran, Fethi Hammad, Basim Naim ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Üyesi Şerif Ebu Şemmale'nin de aralarında bulunduğu bir heyetin 28 Nisan'da, Dang Li ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşme sırasında Gazze Şeridi'nde Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı durdurmanın yolları ile ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların gözden geçirildiği kaydedildi.

01.05.2024 00:00

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 207 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 535'e, yaralı sayısının da 77 bin 704'e yükseldiği kaydedildi.

Yer: Gazze