Gazze'de son durum... İsrail'de ortalık karıştı! Mahkeme ve askeri üsse baskın düzenlendi

Bir Filistinliye cinsel istismarda bulunup işkence eden 9 İsrail askerinin gözaltına alındığı askeri üs, kalabalık bir İsrailli grup tarafından basıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "Burası bir kanun devletidir." ifadelerinin ardından özellikle tüm milletvekillerinden derhal sükunet içinde olmalarını istedi. Muhalefet lideri Lapid ise yaşananları "Biz cehennemin kenarında değiliz, bizzat cehennemin içindeyiz" sözleriyle değerlendirdi. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

Canlı Anlatım Özeti HAMAS: NETANYAHU ENGELLER KOYARAK ANLAŞMAYI ERTELİYOR

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE İKİ ARACA SALDIRDI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

İSRAİL'DE ASKERİ ÜSSE BASKIN

30.07.2024 07:00

HAMAS: NETANYAHU ENGELLER KOYARAK ANLAŞMAYI ERTELİYOR

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Telegram sayfasından İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın Gazze'de anlaşmayı engellediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

"Anlaşmayı erteleyen, kaçan ve anlaşmaya engeller çıkaran Netanyahu'nun kendisidir." diyen Rişk, Hamas Hareketi'nin olumlu ve esnek tutum sergilediğini arabulucuların çok iyi bildiğini kaydetti.

Anlaşmaya varılması için Hamas'ın yolu açtığını belirten Rişk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hamas, İsrail'in engellerini aştı. Ateşkes, işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden çıkması ve esir takasına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'in hitabının da içerdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında geçen konuları memnuniyetle karşılarken, Netanyahu bunları kabul etmedi."

30.07.2024 03:00

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE İKİ ARACA SALDIRDI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

İsrail, Lübnan'ın güneyini İHA'larla hedef aldı. İsrail, Kfar Roummane ve Kounine'ye düzenlediği İHA saldırılarında iki aracı vurdu. İsrail ordusu, söz konusu saldırılarda 2 Hizbullan üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Lübnan basınında yer alan haberlerde ise, Kfar Roummane'ye düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, ayrıca savaş uçaklarının Hizbullah'ın Kfarhamam'da ve Hula'da Hizbullah'a ait noktaların savaş uçakları tarafından vurulduğunu belirtti.

30.07.2024 01:00

İSRAİL'DE ASKERİ ÜSSE BASKIN

İsrail'de bir Filistinliye cinsel istismar ve işkence suçlamasıyla 9 askerin gözaltına alındığı Beit Lid askeri mahkemesi ve Gazze'de alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri üssüne aşırı sağcıların baskın düzenlemesi, yönetimden aşırıcıların izole edilmesi yönünde çağrıların artmasına neden oldu.

Gözaltı haberine sinirlenen İsrailli aşırı sağcılar Beit Lid Üssü'nün önünde toplandı. İsrail güvenlik güçleriyle çatışan kalabalıktan bir grubun askeri üsse girdiği öğrenildi.

Protestocular, Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Savunma Bakanı Gallant'ı eleştirirken, yetkililerden sağduyu çağrısı yapıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da X hesabından yaptığı açıklamada, "Burası bir kanun devletidir." ifadelerinin ardından özellikle tüm milletvekillerinden derhal sükunet içinde olmalarını istedi.

İsrail'de 2021-2022 yıllarında başbakanlık yapan Bennett, X platformundan yayımladığı yazılı açıklamada, "Bu deliliği derhal durdurun." ifadesini kullandı.

Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da baskını yapanların "aşırılıkçı azınlık" olarak İsraillileri temsil etmediklerini belirtti.

Muhalefet lideri Yair Lapid ise yine X hesabından, yaşananları "Biz cehennemin kenarında değiliz, bizzat cehennemin içindeyiz." sözleriyle yorumladı. Askeri üslerin baskınına katılan yetkilileri Lapid, "Tehlikeli faşist grup, İsrail'in varlığını tehdit ediyor." ifadeleriyle tanımladı.

Yer: Gazze