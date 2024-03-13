Gazze'de zor şartlar altında geçen ramazan!

Kıtlığa sürüklenen Gazze Şeridi'nde ramazan buruk geçiyor. Gönderilen yardımlar için deniz koridoru açılmasına yeni izin verilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Gazze’ye yapılan insani yardımların “olmasını istedikleri düzeyde gerçekleşmediğini” bilgisini paylaştı. Kuzey bölgelerde yaşayan Filistinli çocuklar, yaşanan gıda sıkıntısı nedeniyle sahurda ve iftarda doğru düzgün yiyecek bulamadıklarını belirterek, "Yemek yemek istiyoruz, ekmek istiyoruz." dedi.

İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü, çoğunluğu enkaz halindeki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin kadar evsiz Filistinli açlık, temiz su eksikliği ve kıtlıkla mücadele ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail askerlerinin 29 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım tırlarına koşan Filistinlilere ateş açması sonucu 118 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail, 5 aydır aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonuyla "pilot proje" olarak 6 tır insani yardım gönderildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyordu.

Açlığın kol gezdiği Gazze'de durum kuzey bölgelerde daha da ağır. Un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek ekmek yapmaya çalışan Gazzeliler, ramazan ayını yokluğu en derinden hissederek geçiriyor.

Yerlerinden edilen ve yiyecek bir lokma ekmeğe bile muhtaç hale getirilen Gazzeliler için ramazan ayıyla birlikte içinde bulundukları hüzünlü hava daha da derin hale geldi.

Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar.

Açlığın kol gezdiği Gazze'de durum kuzey bölgelerde daha da ağır. Un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek ekmek yapmaya çalışan Gazzeliler, ramazan ayını yokluğu en derinden hissederek geçiriyor.

Bölgeye deniz üzerinden güvenlik koridoru oluşturuldu ve yardımlar ulaşmaya başladı. Ancak yetersiz olan yardımlar Gazze'nin Refah kentine sığınan Filistinliler, “Gazze Yardım Platformu” dağıttığı yemeği almak için kuyruk oluşturuyor.

Her şeye rağmen inancını yitirmeyen Gazzeliler hayat mücadelesine devam ediyor.