Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Genel seçimlere hazırlanan Meksika'da belediye başkan adayına suikast

Genel seçimlere hazırlanan Meksika'da belediye başkan adayına suikast

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Genel seçimlere hazırlanan Meksika&#039;da belediye başkan adayına suikast

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

2 Haziran'dan genel seçimlere gitmeye hazırlanan Meksika'da, Guanajuato eyaletine bağlı Celaya kentinde belediye başkan adayı olan Gisela Gaytan suikast sonucu öldürüldü. Saldırıda 3 kişi de yaralandı.

Meksika'da 100 milyondan fazla seçmen, 2 Haziran'daki seçimde, ülkenin yeni devlet başkanını ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak.

Seçimler için geri sayım devam ederken, yerel medyadaki haberlere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Celaya kentinde belediye başkan adayı olan Gisela Gaytan, seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda, Gisela Gaytan hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yetkililer, iktidar partisi Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) adayı olan Gaytan'ın ölümünü suikast olarak nitelendirdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, Gaytan'a yapılan saldırıyı kınadı. Obrador, söz konusu saldırıların çok üzücü olduğunu, bu siyasetçilerin demokrasiyi savunmak için mücadele ettiklerini söyledi.

22 SİYASETÇİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gaytan'ın ölümü, 2 Haziran'da düzenlenecek genel seçimler öncesinde Meksika'da siyasetçilere yönelik artan şiddet eylemlerini tekrar gündeme getirdi.

Her seçim döneminde siyasetçilere yönelik şiddette artışın gözlemlendiği Meksika'da 2023-2024 seçim döneminde bugüne kadar 22 siyasetçi öldürüldü.

2024'ün ilk çeyreğinde 401 cinayetin işlendiği Guanajuato, Meksika'da şiddet olaylarının en çok görüldüğü eyalet oldu. Ülkedeki çeteler, seçim dönemlerinde adayları tehdit ediyor ve siyasetçileri kendileriyle işbirliği yapmaya zorlamak için şiddeti araç olarak kullanıyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Norveç parlamentosunda bomba alarmı! Halk binayı terk etti - DünyaNorveç parlamentosunda bomba alarmı! Halk binayı terk etti7.4'lük depremle sallanan Tayvan'da tüyler ürperten görüntü! Havuzun içinde savrulup durdu - Dünya7.4'le sallanan ülkeden tüyler ürperten görüntüİsrail'de sıcak dakikalar! Aracı polislerin üzerine sürdü: 4 yaralı - Dünyaİsrail'de sıcak dakikalar! Aracıyla polislerin arasına daldıGazze'de son durum... İsrail, son katliamın ardından özür diledi - DünyaSon katliamın ardından İsrail özür dilediBotsvana Devlet Başkanı: Almanya’ya 20 bin fil gönderirim, şakam yok! - Dünya'Almanya’ya 20 bin fil gönderirim, şakam yok!'Son 25 yılda böylesini yaşamadılar! Tayvan'ı 20 dakika içinde 7.4 ve 6.4'lük depremler vurdu - DünyaSon 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem!İsrail bölgeyi ateş çemberine çeviriyor! Orta Doğu uçurumun eşiğinde - DünyaOrta Doğu uçurumun eşiğindeVenezuela Devlet Başkanı Maduro: "ABD, seçimlere gölge düşürmeye çalışıyor" - DünyaVenezuela Devlet Başkanı Maduro: "ABD, seçimlere gölge düşürmeye çalışıyor"İsrail'in saldırısına Tahran'dan cevap geldi - Hameney: "Düşmanı pişman edeceğiz! - Dünyaİsrail'in saldırısına Tahran'dan cevap geldi - Hameney: "Düşmanı pişman edeceğiz!Feci kaza! Kamyon okuldan çıkan öğrencilerin arasına daldı, ölü ve yaralılar var - DünyaKamyon okuldan öğrencileri ezdi, ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...