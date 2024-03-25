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Haberler > Dünya > Ülkenin en genç belediye başkanıydı! Suikasta kurban gitti

Ülkenin en genç belediye başkanıydı! Suikasta kurban gitti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekvador'un en genç belediye başkanı Brigitte Garcia, yanındaki çalışanı ile birlikte aracında silahlı saldırıya uğradı. İkisi de hayatını kaybetti.

Ekvador'un en genç belediye başkanı Brigitte Garcia ve bir çalışanı, pazar günü erken saatlerde bir arabanın içinde vurulmuş olarak bulundu.

SİLAHLA VURULMUŞLAR

Ulusal polis, San Vicente'nin 27 yaşındaki belediye başkanı Garcia ve iletişim müdürü Jairo Loor'un Manabi eyaletinde cesetlerinin bulunmasının ardından ölümlerini araştırdıklarını söyledi. Polisin yaptığı açıklamada, her ikisinin de kurşun yarası aldığı belirtildi.

Ülkenin en genç belediye başkanıydı! Suikasta kurban gitti - 1. Resim

SUİKAST OLARAK NİTELENDİRDİLER

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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