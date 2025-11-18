ABD merkezli raporlara göre Macar asıllı Amerikalı iş insanı George Soros’un Açık Toplum Vakfı (OSF), Elon Musk’ın sahibi olduğu X’i (eski Twitter) zayıflatmak ve muhafazakâr haber kaynaklarını susturmak için yıllardır perde arkasından yürütülen bir kampanyaya 250 bin dolar aktardı.

ABD merkezli Washington Free Beacon'ın özel haberlere göre, George Soros’un Açık Toplum Vakfı (OSF), muhafazakâr haber kaynaklarını susturmak ve Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunu zayıflatmak amacıyla çalışan Dijital Nefretle Mücadele Merkezi’ne (CCDH) 250 bin dolar bağışladı.

İşçi Partisi eski üyesi Imran Ahmed tarafından kurulan CCDH, “çevrimiçi nefreti durdurma” iddiasıyla faaliyet yürütüyor ancak reklamverenleri muhafazakar siteleri boykot etmeye zorladığı gerekçesiyle ağır eleştirilerin hedefinde.

Musk, CCDH’yi “suç örgütü” olarak nitelendirmiş ve Soros’un kendisine karşı yürütülen kampanyaları finanse ettiğini söylemişti.

X’E YÖNELİK "ÖLDÜRME" PLANI: BELGELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

CCDH’nin finansmanının büyük bölümü uzun süre gizli kalmıştı. Ancak OSF’nin 250 bin dolarlık transferi, bu örgütün perde arkasına dair önemli ayrıntıları açığa çıkardı.

ABD basınında yer alan notlara göre CCDH, reklamverenleri X’ten çekilmek için zorlayarak "Musk’ın Twitter’ını öldürme" hedefli gizli bir kampanya yürüttü. Grup, ABD’li politikacılara “bağımsız bir dijital düzenleyici” oluşturulması için lobi yaptı ve 16 Kongre ofisiyle görüştü.

Senatör Amy Klobuchar ile de politika toplantıları düzenlendiği aktarıldı.

MUHAFAZAKAR SİTELER HEDEFTE

2018’de kurulan CCDH, Federalist, Daily Wire ve Zero Hedge gibi muhafazakar medya sitelerinin reklamlarının engellenmesi için teknoloji devlerine baskı uyguladı.

Grup, George Floyd protestoları sırasında bu sitelerde “ırkçı yorumlar” bulunduğunu öne sürerek Google’dan reklam engeli talep etti.

Soros’un bağışının ortaya çıkması, CCDH’nin yıllardır açıklamadığı finansman kaynakları üzerindeki baskıyı artırdı. OSF dışında, Skoll Fund’ın 415 bin dolar, Silicon Valley Community Foundation’ın ise 403 bin dolar katkı sağladığı belirlendi.

CCDH’nin 2023 yılı gelirinin 2,1 milyon dolar olduğu kaydedildi.

TRUMP YÖNETİMİ DEVREDE: SORUŞTURMALAR KAPIDA

Soros’un desteğinin kayıtlara geçmesi, Washington’da yeni bir tartışmayı fitilledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Soros ve OSF Başkanı Alex Soros’un “ülke çapındaki şiddet olaylarına finans sağladıkları” iddiasıyla soruşturulmasını istediği kaydedildi.

Ayrıca Biden yönetimiyle ilişkileri sık sık gündeme gelen Imran Ahmed’in vizesinin “sansür faaliyetleri” nedeniyle iptal edilmesinin değerlendirildiği yazıldı.

MÜZEYYEN BIYIK

