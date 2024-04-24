Google İsrail'i protesto eden çalışanlarını işten çıkarmayı sürdürüyor, 20 personel daha kovuldu
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Google'ın geçen hafta İsrail devletiyle yaptığı bulut bilişim sözleşmesini protesto eden 28 çalışanını kovmasının ardından bugün 20 çalışan daha kovuldu.
Google tarafından yürütülen yeni bir soruşturma sonucunda New York ve Sunnyvale, Kaliforniya'daki ofislerinde protesto gösterileri düzenledikleri tespit edilen çalışanların işine son verildi. 18 Nisan tarihinde Google, İsrail ile imzaladığı 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesini protesto eden 28 çalışanını işten çıkarmıştı. Dev şirket, İsrail'le yaptığı anlaşmayı protesto eden 20 personeli daha işten çıkardı.
Protestoyu organize eden No Tech For Apartheid grubuna göre, Sunnyvale çalışanları Google Cloud patronu Thomas Kurian'ın ofisine zorla girdiler.
Geçen haftaki işten çıkarmaların ardından bir Google sözcüsü, "Az sayıda protestocu personel ofisimize girdi ve çalışmaları aksattı. Diğer personelin çalışmalarını fiziksel olarak aksatmak ve tesislerimize erişimlerini engellemek politikalarımızın açık bir ihlalidir ve tamamen kabul edilemez bir davranıştır." dedi.
Sözcü, "Şu ana kadar 28 çalışanın işten çıkarılmasıyla sonuçlanan bireysel soruşturmaları tamamladık ve gerektiği şekilde soruşturmaya ve harekete geçmeye devam edeceğiz" diye ekledi.
İŞTEN KOVULANLARIN SAYISI 50'Yİ AŞTI
Şirket geçen hafta yaptığı açıklamada "soruşturmaya devam edeceğini ve gerektiğinde harekete geçeceğini" belirtmişti. Son işten çıkarmalarla birlikte konu nedeniyle işten çıkarılan toplam Google çalışanı sayısı 50'yi aşmış oldu.
No Tech for Apartheid, Google'ın oturma eylemlerine doğrudan katılmayanlar da dahil olmak üzere çalışanları "ayrım gözetmeksizin" işten çıkardığını iddia etti. ABD'de Yale ve Columbia gibi üniversite kampüsleri de dahil olmak üzere Filistin yanlısı protesto dalgası yaşanıyor.
Protestolar, Hamas'ın 7 Ekim'de İsraillilere yönelik düzenlediği ve 1.200 kişinin ölümüne yol açan saldırılara misilleme olarak İsrail güçlerinin Gazze'yi işgal etmeye ve aralarında masum sivillerin de bulunduğu binlerce kişiyi öldürmeye devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.
No Tech for Apartheid sözcüsü "Şirket muhalefeti bastırmaya, çalışanlarını susturmaya ve onlar üzerindeki gücünü yeniden tesis etmeye çalışıyor" dedi. Google CEO'su Pichai, şirket içi bir notta teknoloji devinin açıklığının siyaset için değil iş meseleleri için geçerli bir güç olduğunu söyledi.
NİMBUS PROJESİ NEDİR?
Nimbus Projesi, veri depolama, toplama, analiz, motif ve özellik tanımlama, veri tabanı oluşturma ve bu bilgileri kullanarak olası veri ve motif tahminleri yapma amacıyla bulut ve makine öğrenimi sistemini bir araya getiriyor.
Projenin sözleşmesi, Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalandı ve proje 1,2 milyar dolarlık bir bütçeyle hayata geçirilecek.
İsrail Maliye Bakanlığı, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Google ve Amazon'un kazandığı Nimbus Projesi'nin, İsrail'in yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurması için büyük bir devlet ihalesi olduğunu duyurdu.
Nimbus Projesi, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanlarına, kaynaklara ve hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki verilere erişebilme yeteneğine sahip bir sistem olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi