Google İsrail'i protesto eden çalışanlarını işten çıkarmayı sürdürüyor, 20 personel daha kovuldu

Google'ın geçen hafta İsrail devletiyle yaptığı bulut bilişim sözleşmesini protesto eden 28 çalışanını kovmasının ardından bugün 20 çalışan daha kovuldu.

Google tarafından yürütülen yeni bir soruşturma sonucunda New York ve Sunnyvale, Kaliforniya'daki ofislerinde protesto gösterileri düzenledikleri tespit edilen çalışanların işine son verildi. 18 Nisan tarihinde Google, İsrail ile imzaladığı 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesini protesto eden 28 çalışanını işten çıkarmıştı. Dev şirket, İsrail'le yaptığı anlaşmayı protesto eden 20 personeli daha işten çıkardı.

Protestoyu organize eden No Tech For Apartheid grubuna göre, Sunnyvale çalışanları Google Cloud patronu Thomas Kurian'ın ofisine zorla girdiler.

Geçen haftaki işten çıkarmaların ardından bir Google sözcüsü, "Az sayıda protestocu personel ofisimize girdi ve çalışmaları aksattı. Diğer personelin çalışmalarını fiziksel olarak aksatmak ve tesislerimize erişimlerini engellemek politikalarımızın açık bir ihlalidir ve tamamen kabul edilemez bir davranıştır." dedi.

Sözcü, "Şu ana kadar 28 çalışanın işten çıkarılmasıyla sonuçlanan bireysel soruşturmaları tamamladık ve gerektiği şekilde soruşturmaya ve harekete geçmeye devam edeceğiz" diye ekledi.

İŞTEN KOVULANLARIN SAYISI 50'Yİ AŞTI

Şirket geçen hafta yaptığı açıklamada "soruşturmaya devam edeceğini ve gerektiğinde harekete geçeceğini" belirtmişti. Son işten çıkarmalarla birlikte konu nedeniyle işten çıkarılan toplam Google çalışanı sayısı 50'yi aşmış oldu.

No Tech for Apartheid, Google'ın oturma eylemlerine doğrudan katılmayanlar da dahil olmak üzere çalışanları "ayrım gözetmeksizin" işten çıkardığını iddia etti. ABD'de Yale ve Columbia gibi üniversite kampüsleri de dahil olmak üzere Filistin yanlısı protesto dalgası yaşanıyor.

Protestolar, Hamas'ın 7 Ekim'de İsraillilere yönelik düzenlediği ve 1.200 kişinin ölümüne yol açan saldırılara misilleme olarak İsrail güçlerinin Gazze'yi işgal etmeye ve aralarında masum sivillerin de bulunduğu binlerce kişiyi öldürmeye devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

No Tech for Apartheid sözcüsü "Şirket muhalefeti bastırmaya, çalışanlarını susturmaya ve onlar üzerindeki gücünü yeniden tesis etmeye çalışıyor" dedi. Google CEO'su Pichai, şirket içi bir notta teknoloji devinin açıklığının siyaset için değil iş meseleleri için geçerli bir güç olduğunu söyledi.