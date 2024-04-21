Günde 200 bin lira havaya karışıyor! Lav değil kristal altın püskürtüyor

Antarktika'daki Erebus Volkanı'nın püskürttüğü gaz, buhar ve kaya parçaları arasında kristalize altınlar bulundu. Erebus, günde 6 bin dolarlık altın saçıyor...

MEHMET EMİN ARVAS - Antarktika’daki dünyanın en yüksek aktif yanardağı olan Erebus Dağı, altın püskürtmeye başladı.

Bilim adamları, volkanın püskürdüğü gaz, buhar ve kaya parçaları arasında küçük kristalize altınlar buldu. Tespitlere göre 3 bin 800 metre yükseklikteki volkan her gün 80 gram altın kristali püskürüyor. Bu da 6 bin dolar (200 bin lira) değerinde.

Araştırmacılar, havaya karışan “altın tozu”nun 1.000 kilometrekarelik alana yayıldığını ifade etti. Buz ve karla kaplı olan Erebus’un zirvesindeki kraterin içinde, 1972’den bu yana sürekli köpüren, kavurucu sıcaklıkta bir lav gölü bulunuyor.