Güney Asya'da Hindistan hezimeti! Pakistan saldırıları püskürttü, 77 SİHA'yı imha ettiler

İsrail'in kışkırtmasıyla Pakistan'a hava saldırıları düzenleyen Hindistan büyük bir hezimete uğradı. Hindistan'ın savaş uçaklarını bir bir düşüren Pakistan ordusu, şu ana kadar Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'yı da imha etti.

Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye saldırılarıyla Orta Doğu'yu kan gölünü çeviren İsrail, kuklası Hindistan'ı kışkırtarak Güney Asya’da büyük bir nükleer savaş çıkarmak istedi.

Hindistan, 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Pakistan ordusu ise "İsteseydik 10 tane düşürürdük" diyerek Hindistan tarafının saldırılarda kullanılan 5 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Saldırılarda İsrail yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanılması dikkat çekti.

İSRAİL YAPIMI 77 SİHA DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry ise bölgedeki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'nın düşürüldüğünü, Hindistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının da 62'ye yükseldiğini bildirdi.

Chaudhry, Hint medyasında yer alan Pakistan'a ait hava araçlarının düşürüldüğü ve Pakistan'ın Hindistan'a saldırdığı haberlerini yalanlayarak, bunlara kanıt olarak "(düşürülen) en az bir Pakistan uçağı veya insansız hava aracının enkazının gösterilmesini" talep etti.

Hindistan'la yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan askerler olduğunu bildiren Chaudhry, şimdiye kadar hiçbir Pakistanlı askerin hayatını kaybetmediğini aktardı.