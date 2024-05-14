Guterres'ten Sudan'daki çatışmalara ilişkin uyarı: Savaş suçu teşkil edebilir

Sudan'da 30 yıllık iktidarın devrilmesi sonrası hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi bir yıldır devam ediyor.

Savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerinin kontrolünü ele geçirmişti. Savaşın bitirilmesi için başlatılan görüşmeler ise sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres adına BM Sözcülük Ofisi'nden Sudan'ın El-Faşer bölgesindeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yoğun nüfuslu bölgelerde ağır silahların kullanımının 'alarm verici' olduğunu ifade eden Guterres, bunların onlarca sivilin hayatına mal olduğunu, yerinden edilme ve sivil alt yapıda zarara yol açtığını belirtti.

ÇATIŞMA 800 BİN KİŞİYİ RİSKE ATIYOR

Guterres, bölgedeki sivillerin artan açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekerek, El Faşer'de artan çatışmanın 800 bin kişiyi riske attığını bildirdi.

Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Guterres, hızlı ve engelsiz insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Sivil toplumu kasıtlı olarak hedef almak ve insani yardımı engellemek savaş suçu teşkil edebilir" uyarısında bulundu.

Taraflara acilen çatışmayı sonlandırma çağrısı yapan Guterres, gecikmeden ateşkes müzakerelerine başlanmasını istedi.