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Hamaney'in bir numaralı ismi Ali Şemhani'den açıklama geldi! Öldüğü iddia edilmişti "zafer günü yakın" dedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hamaney&#039;in bir numaralı ismi Ali Şemhani&#039;den açıklama geldi! Öldüğü iddia edilmişti &quot;zafer günü yakın&quot; dedi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin eski Genel Sekreteri Ali Şemhani’nin, İsrail’in İran’a düzenlediği son hava saldırılarında öldüğü iddia edilmişti. Hamaney'in yakın çevresinde yer alan önemli isimlerden olan Şemhani, haberleri yalanladı; Ben hayattayım ve canımı feda etmeye hazırım...

Uzun yıllar İran’ın güvenlik stratejilerinde önemli rol oynayan ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in önemli danışmanlarından biri olarak bilinen Ali Şemhani'nin suikasta uğradığı öne sürülmüştü. 

İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları sürerken, Tahran’ın siyasi ve askeri yapısında önemli bir kayıp yaşandığı iddia edilmişti. Haber ise İran basınında yer almıştı, Hamaney'in bir numaralı ismi olarak da bilinen "Ali Şemhani öldü" denildi. Konu ile ilgili son açıklama ise  Şemhani'nin kendisinden geldi. Al Mayadeen de yer alan habere göre tecrübeli siyasetçi hayatta olduğunu bizzat kendi duyurdu. 

"BEN HAYATTAYIM"

Ali Şemhani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Ben hayattayım ve canımı feda etmeye hazırım, zafer günü yakındır." 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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