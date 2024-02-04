Hamas lideri el-Hamdan'dan ateşkes açıklaması: Söz konusu değil

Hamas liderlerinden Usame el-Hamdan, Filistin ile İsrail arasındaki ateşkes iddialarıyla ilgili son noktayı koydu, en başından beri talep edilen kalıcı ateşkes olmaksızın bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Öte yandan, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinliyi daha öldürdüğü, 178 Filistinliyi de yaraladığı aktarıldı.

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 127 artarak, 27 bin 365'e çıktı. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinliyi daha öldürdüğü, 178 Filistinliyi de yaraladığı aktarıldı.

HAMAS'TAN 'ATEŞKES' AÇIKLAMASI

Lübnan merkezli LBC Televizyonuna konuşan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze'ye yönelik abluka kalkmadığı, kalıcı ateşkes sağlanmadığı takdirde, çatışmalara kısa aralar verilmesini öngören tekliflerin "direniş tarafından kabul edilmesinin hiçbir yolu" olmadığını söyledi.

Hamdan, serbest bırakılmasını istedikleri Filistinliler arasında hangi hareketten olurlarsa olsunlar direniş faaliyetlerine katıldıkları veya liderlik ettikleri gerekçesiyle İsrail'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan isimler olduğunu kaydetti.

Bu bağlamda Filistin'in Fetih Hareketi liderlerinden Mervan Barguti ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ın ismini dile getiren Hamdan, İsrail'de tutuklu bulunanların serbest bırakılmasının "ulusal bir dava" olduğunu belirtti.

HAMAS, GÖRÜŞMELER YAPILDIĞINI DUYURMUŞTU

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını açıklamıştı.

Hamas Hareketi, 30 Ocak'ta, Paris toplantısından çıkan sonuçlara ilişkin teklifin teslim alındığını ve bunun incelendiğini, verilecek cevap için de görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.

ÖLÜ SAYISI 27 BİN 365'E YÜKSELDİ

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 365'e yaralı sayısının da 66 bin 630'a yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.