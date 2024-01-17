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    Hamas'tan Almanya'ya tehdit: 'Günahlarınızı tekrarlamayın, affetmeyiz'

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Almanya'nın İsrail'e büyük miktarda mühimmat göndereceği iddiasına Hamas'tan sert bir yanıt geldi. Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudileri katletmesini ima eden yazılı açıklamada, "Almanya, insanlığa karşı işlediği günahları yeniden işliyor. Halkımız, düşmana koruma sağlayan kimseyi unutmayacak." ifadeleri kullanıldı.

    Hamas&#039;tan Almanya&#039;ya tehdit: &#039;Günahlarınızı tekrarlamayın, affetmeyiz&#039;
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hamas Hareketi, Almanya'nın İsrail'e yaklaşık 10 bin adet tank mühimmatı gönderme planını, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen soykırım savaşına ortak olma" şeklinde değerlendirdiğini açıkladı.

    Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın söz konusu planının, "Nazi Siyonist (İsrail) hükümetin işlediği savaş suçlarının tüm siyasi ve ahlaki sorumluluğunu taşıdığı" ifade edildi.

    Açıklamada, bunun Almanya'yı Filistin halkına karşı savaşta doğrudan bir ortak haline getireceği kaydedildi.

    'SUÇA ORTAK OLMAYIN'

    Almanya'nın bu planının en sert şekilde kınandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Öyle görünüyor ki Almanya, insanlığa karşı işlediği günahlarla dolu tarihini yeniden üretiyor ve yakın geçmişten alınan tüm dersler bunlara engel olmuş değil. Halkımızın, kendisine yönelik saldırıya katılan ve tüm tabuları çiğneyen bu cani düşmana koruma sağlayan hiç kimseyi unutmayacağını ve affetmeyeceğini beyan ediyoruz."

    Hamas'tan Almanya'ya tehdit: 'Günahlarınızı tekrarlamayın, affetmeyiz'

    'İSRAİL'E YARDIM' İDDİASI

    Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Alman hükümetinin, İsrail'e tank mühimmatı sevkiyatına izin verilmesi konusuna prensipte olumlu baktığı ileri sürülmüştü.

    Haberde İsrail hükümetinin geçen yılın kasım ayında Almanya'dan yaklaşık 10 bin adet 120 milimetrelik tank mühimmatı talep ettiği, bu talebin Başbakanlık, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından büyük bir gizlilik içinde görüşüldüğü belirtilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailAlmanya
    Haberler > Dünya > Hamas'tan Almanya'ya tehdit: 'Günahlarınızı tekrarlamayın, affetmeyiz'
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