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Han Yunus'ta ağır yıkım: İsrail ordusu şehitliği buldozerlerle talan etti!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in aylar süren bombardımanlarının ardından geride ağır bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze'nin Han Yunus semtinde bulunan bir mezarlığı buldozerlerle talan etti. Mezarlıkta Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığının arandığı bildirildi.

İsrail ordusu, aylar süren bombardımanlarının ardından geride ağır bir yıkım bırakarak Gazze'nin Han Yunus semtinden çekildi.

Yerle bir edilen evlerinin enkazından geride kalan eşyalarını toplamak ve evlerinin son halini görmek için mahallelerine dönen Filistinliler, bir zamanlar yaşadıkları bölgeleri tanınmaz halde buldu. 

Han Yunus kentinde bir çok yer tanınmaz hale geldi. Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi. Yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle altüst oldu.

MEZARLIĞI BULDOZERLERLE TALAN ETTİLER

İsrail'in, Han Yunus'taki Beni Süheyla Şehitleri Mezarlığı'nı da Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için buldozerlerle tahrip ettiği görüldü.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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