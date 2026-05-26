Biz film izlerken

“Zaten filmde benzer sahneler olduğu için film de hemen gösterimden kaldırılmıştı...”

Yıllar önce, Üsküdar’da bir alışveriş merkezindeyiz yani AVM’deyiz. Kuzenim Tuğrul ile beraber alışveriş merkezini ayaklarımız yorulana kadar gezdik dolaştık.

Acıkmak da dert değil böyle yerlerde, karnımızı da doyurduk... Ne var ki vakit bir türlü geçmek bilmiyordu... Ne yapsak ne etsek derken bu merkezde sinema afişleri gözümüze çarpmıştı.

“Akşama daha çok var” dedik ki bize göre güzel de bir film gösterime girmiş “haydi ona girelim.”

Biletlerimizi aldık meşhur bir yabancı artistin rol aldığı meşhur bir yabancı filme girdik.

Dayı oğlum ile beraber bu filmi nefessiz izledik... Ama ne filmdi öyle... Sanırım iki saat kadar süren gerilim dolu bir filmdi. Filmde binaların yıkıldığı, yakıldığı vahşet dehşet sahneler vardı... Gerçek gibiydi... Senaryo da hayli profesyonel yazılmıştı...

Film bitti iki saat geçti, bizdeki alışveriş merkezi turu bitmedi... Tamam dolaşmasına dolaşıyoruz ama filmin öncesinde normal dolaştığımız alışveriş merkezinde filmden sonra sanki filmin içendeymişiz gibi dolaşmaya başladık...

Ne yana dönsek filmin etkisinde kalmış olduğumuzu anlıyoruz. Neredeyse bütün iş yerlerinde beyaz eşya satılan mağazaların TV kanallarının hepsinde kulelere uçakların çarpmasıyla, insanların feryatlarıyla dehşet görüntüleriyle bir tuhaf oluyoruz...

Diyoruz ki: “Arkadaş ne film izlemişiz böyle... Adamlar ne kadar etkili hazırlamışlar, hâlen filmin etkisinden kurtulamıyoruz... Ekranlarda bile filmden kareler var sanki...”

Hava kararıp eve dönüşe geçtik ama hâlâ sahneler gözümüzün önünden gitmiyor. Dayımlara gidince tüm aile üyeleri oturmuşlar pürdikkat televizyon izliyorlar. Ses açık haber kanalları ikiz kulelerin vurulduğu ve uçakların çarptığı o dehşet anını son dakika haberi olarak geçmekte.

Bizim filmden etkilenip ekranlarda görmeye başladığımızda filmin devamı gibi izlediğimiz bu görüntüler aslında gerçek hayatta imiş. Biz içeride film izlerken gerçekten Türkiye saati ile ABD’de o asrın korkunç saldırı olayı gerçekleşmiş. Zaten filmde benzer sahneler olduğu için film de hemen gösterimden kaldırılmıştı.

Ne diyelim Allah kimseyi böyle şeylerle sınamasın. Allah, önce ülkemiz olmak üzere tüm insanlığı her türlü felaketten musibetten art niyetlilerin şerrinden muhafaza eylesin...

Masum Hattatoğlu-Nazilli

Ünal Bolat'ın önceki yazıları...