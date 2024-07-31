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Haniye nerede defnedilecek? Hamas'tan beklenen açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haniye nerede defnedilecek? Hamas&#039;tan beklenen açıklama geldi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sabaha karşı İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek. Haniye için yarın ise Tahran'da cenaze töreni düzenlenecek.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Haniye'nin ölümü nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan etti. Abbas, Batı Şeria'daki resmi kurumlarda bugün Filistin bayraklarının yarıya indirilmesi talimatı verdi.

DOHA'DA DEFNEDİLECEK

Öte yandan Haniye'nin cenaze töreni programı da belli oldu. Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsmail Haniye'nin naaşı yarın öğleden sonra Tahran'daki canaze töreninin ardından Doha'ya nakledilecek. Cuma günü Katar'ın başkentinde defnedilecek" denildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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