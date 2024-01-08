Hastanede yattığını Biden'dan saklayan Austin, tepkilere cevap verdi

8 Ocak 2024 09:19 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 09:24

İsrail-Hamas savaşının devam ettiği şu günlerde 1 Ocak’tan bu yana hastanede tedavi gören ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinde tartışmalara neden oldu.

Geçirdiği bir ameliyat sonrası komplikasyon oluştuğu için hastaneye yatırılan Auistin’in durumuyla ilgili Başkan Joe Biden’a 3 gün boyunca bilgi vermediği öğrenildi.

AUSTIN’DEN İLK AÇIKLAMA

Amerikan medyasının gündemine oturan konuyla ilgili Austin’den ilk kez açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden açıklama yapan Austin, "Kamuoyunun uygun şekilde bilgilendirilmesini sağlayarak daha iyi bir iş çıkarabilirdim" şeklinde konuştu.

Austin, sözleri şu şekilde sürdürdü;

Walter Reed'deki muhteşem doktorlara ve bakım personeline bana sağladıkları olağanüstü bakım ve aileme gösterdikleri kişisel sıcaklık için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca meslektaşlarım ve arkadaşlarımdan gelen tüm yardımlar ve iyi dilekler için de minnettarım. Charlene ve ben desteğiniz için çok minnettarız. İyileştiğim için çok mutluyum ve yakında Pentagon'a dönmeyi dört gözle bekliyorum.

“DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIMA SÖZ VERİYORUM”

Medyanın şeffaflık konusundaki endişelerini de anlıyorum ve kamuoyunun uygun şekilde bilgilendirilmesini sağlamak için daha iyi bir iş çıkarabilirdim. Daha iyisini yapacağıma söz veriyorum. Ancak şunu da söylemekte fayda var, bu benim tıbbi durumumdu ve açıklama konusundaki kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum.