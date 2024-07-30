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Hava yolu şirketleri Beyrut'a uçuş seferlerini iptal etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hava yolu şirketleri Beyrut&#039;a uçuş seferlerini iptal etti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım, Orta Doğu'ya sıçradı. Bölgeyi kan bölüne çeviren İsrail, Beyrut'a da saldırı düzenledi. İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Havalimanı'ndaki uçuşlarda yaşanan iptaller devam ediyor. Türk Hava Yolu da Beyrut'a uçuşlarını ertelemişti.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinde yaşanan iptal ve ertelemeler devam ediyor

BEYRUT ROTASI EN SAKİN DÖNEMİNDE 

Ülkenin tek havalimanı olan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı son dönemlerdeki en sakin günlerini yaşıyor.

Havalimanındaki uçuş bilgi ekranından elde edilen bilgilere göre, dünyanın farklı noktalarından Beyrut'a gelen ve giden birçok uçak seferi iptal oldu veya ertelendi.

Havalimanında özellikle uçak seferlerinin büyük bir kısmının akşam yerel saatle 20.00'den sabah 07.00'ye kadar iptal edildiği belirtildi.

Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) dün yaptığı açıklamada erteleme ve iptallerin uçak sigorta firmaları ile yaşanan teknik bir hatadan kaynaklandığı bildirmişti.

MEA, ilk olarak 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerinin 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

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THY DE UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Cumartesi günü Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısının ardından İsrail'in cevabı 'tüm kırmızı çizgileri aştı' olmuştu. Hizbullah, saldırıyla bağlantısını reddetmiş ve bu gelişmelerin ardından, Almaya'nın havayolu şirketi Lufthansa'nın Eurowings, Türk Hava Yolları ve diğer bazı hava yolları Beyrut'a yapacakları uçuşları iptal etti.

Türkiye'nin en büyük havayolu şirketi Türk Hava Yolları, pazar gecesi iki uçuşu iptal ederken, SunExpress ve diğer bazı hava yolları da uçuşlarını erteledi.

Hava yolu şirketleri Beyrut'a uçuş seferlerini iptal etti - 2. Resim

SUUDİ ARABİSTAN, FRANSA, NORVEÇ VE İSVEÇ'TEN UYARI

Lübnan'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar için tahliye çağrıları peş peşe geldi. Suudi Arabistan, Fransa, Norveç ve İsveç, vatandaşlarına yönelik acil durum bildirimleri yayınladı. Bu ülkeler vatandaşlarını Lübnan'ı mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı.

Lübnan'a ait Middle East Airlines (MEA), artan gerilim nedeniyle Beyrut'a yapılacak olan bazı uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. Beyrut Uluslararası Havalimanı’na iniş yapacak bazı seferler, bu akşamdan itibaren yarın sabaha kadar ertelendi. Lübnan Devlet Havayolları tarafından yapılan açıklamada, bu kararın güvenlik kaygıları gözetilerek alındığı belirtildi.

Bu süreçte, tahliye edilecek vatandaşların güvenli bir şekilde ülkelerine dönüş yapmaları için gerekli tüm önlemler alınıyor. Tahliye operasyonları, ilgili ülkelerin Lübnan'daki konsoloslukları ve büyükelçilikleri tarafından koordine ediliyor. Tahliye çağrılarına hızla cevap veren vatandaşlar, güvenlikleri için en yakın zamanda harekete geçmeye teşvik ediliyor.

GOLAN TEPELERİ'NDEKİ MECDEL ŞEMS BÖLGESİNE SALDIRI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Hava yolu şirketleri Beyrut'a uçuş seferlerini iptal etti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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