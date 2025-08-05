Hayvanat bahçesinden kan donduran çağrı: Evcil hayvanlarınızı 'yem' olarak bağışlayın

O duyuruda, hayvanat bahçesinde bulunan yırtıcı hayvanların beslenmesi gerektiği ve bunun için vatandaşların 'küçük evcil hayvanlarını' bağışlayabilecekleri belirtildi.

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"HAYVANINIZI BİZE BAĞIŞLAYABİLİRSİNİZ"

Duyuruda, 'küçük evcil hayvan' olarak tanımlanan tavuk ve tavşan gibi canlıların, yırtıcıların beslenmesinin önemli bölümünü oluşturduğu, bunun özellikle de 'doğal ortamında avladığı hayvanları arayan Avrupa vaşağı' için geçerli olduğu belirtildi.

Bu yüzden insanların hayvanat bahçesine evcil hayvan bağışlayabilecekleri aktarılan duyuruda, "Çeşitli nedenlerle uzaklaştırılması gereken sağlıklı bir hayvanınız varsa, onu bize bağışlayabilirsiniz" ifadesine yer verildi.

UYUTUP YİYECEK OLARAK KULLANACAKLAR

Duyuruda, 'bağışlanan hayvanların' eğitimli personel tarafından 'nazikçe uyutulacağı' ve ardından yiyecek olarak kullanılacağı vurgulanırken, "Böylece hiçbir şey israf olmaz ve yırtıcı hayvanlarımızın doğal davranışlarını, beslenmesini ve refahını sağlarız" denildi.

'CANLI AT' DA BAĞIŞLANABİLİR

Öte yandan, hayvanat bahçesinin internet sitesinde yapılan bir duyuruda canlı atların da yırtıcıları beslemek için bağışlanabileceği belirtildi.

Duyuruda, 147 santimetreden kısa ve sağlıklı atların hayvanat bahçesine bağışlanması durumunda atın değeri üzerinden sahibine vergi indirimi sağlanabileceği aktarıldı.