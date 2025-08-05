Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hayvanat bahçesinden kan donduran çağrı: Evcil hayvanlarınızı 'yem' olarak bağışlayın

Hayvanat bahçesinden kan donduran çağrı: Evcil hayvanlarınızı 'yem' olarak bağışlayın

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hayvanat bahçesinden kan donduran çağrı: Evcil hayvanlarınızı &#039;yem&#039; olarak bağışlayın
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Danimarka'da bulunan bir hayvanat bahçesi, 'küçük evcil hayvanların' hayvanat bahçesindeki yırtıcı hayvanların beslenmesi için bağışlanabileceğini duyurdu. Açıklamada, bağışlanan hayvanların nazikçe uyutulacağı ve ardından yırtıcılara yem edileceği belirtildi.

Danimarka'da bulunan Aalborg Hayvanat Bahçesi, yaptığı duyuru ile dünyanın gündemine oturdu. Tepki çeken duyuru, hayvanat bahçesinin Instagram hesabından paylaşıldı.

O duyuruda, hayvanat bahçesinde bulunan yırtıcı hayvanların beslenmesi gerektiği ve bunun için vatandaşların 'küçük evcil hayvanlarını' bağışlayabilecekleri belirtildi.

"HAYVANINIZI BİZE BAĞIŞLAYABİLİRSİNİZ"

Duyuruda, 'küçük evcil hayvan' olarak tanımlanan tavuk ve tavşan gibi canlıların, yırtıcıların beslenmesinin önemli bölümünü oluşturduğu, bunun özellikle de 'doğal ortamında avladığı hayvanları arayan Avrupa vaşağı' için geçerli olduğu belirtildi.

Bu yüzden insanların hayvanat bahçesine evcil hayvan bağışlayabilecekleri aktarılan duyuruda, "Çeşitli nedenlerle uzaklaştırılması gereken sağlıklı bir hayvanınız varsa, onu bize bağışlayabilirsiniz" ifadesine yer verildi.

UYUTUP YİYECEK OLARAK KULLANACAKLAR

Duyuruda, 'bağışlanan hayvanların' eğitimli personel tarafından 'nazikçe uyutulacağı' ve ardından yiyecek olarak kullanılacağı vurgulanırken, "Böylece hiçbir şey israf olmaz ve yırtıcı hayvanlarımızın doğal davranışlarını, beslenmesini ve refahını sağlarız" denildi.

'CANLI AT' DA BAĞIŞLANABİLİR

Öte yandan, hayvanat bahçesinin internet sitesinde yapılan bir duyuruda canlı atların da yırtıcıları beslemek için bağışlanabileceği belirtildi.

Duyuruda, 147 santimetreden kısa ve sağlıklı atların hayvanat bahçesine bağışlanması durumunda atın değeri üzerinden sahibine vergi indirimi sağlanabileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Darbeyle suçlanan eski devlet başkanına ev hapsi cezası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Darbeyle suçlanan eski devlet başkanına ev hapsi cezası - DünyaDarbeyle suçlanan eski devlet başkanına ev hapsi cezasıİsrailli hahamdan skandal sözler: Gazze'deki çocuklar açlıktan ölmeli - DünyaHahamdan çocuklar açlıktan ölsün fetvası! Skandal sözlerMadleen ve Hanzala öncü oldu! Onlarca tekne Gazze'ye doğru yola çıkacak - DünyaOnlarca tekne Gazze'ye doğru yola çıkacakAvrupa finansör, ABD tedarikçi! Rusya'ya karşı yeni mekanizma - DünyaAvrupa finansör, ABD tedarikçi!Dünyadaki tüm Yahudiler tehlike altında... Babasını aratmıyor, Katar liderini Hitler'e benzetti - DünyaBabasını aratmadı, o lideri Hitler'e benzetti15 yıl önce yazılan kitap öngörmüştü: ABD küresel etkiyi kaybetti, Rusya zayıfladı, Türkiye tarihi fırsat elde etti! - Dünya"Türkiye tarihi fırsat elde etti!"
Sonraki Haber Yükleniyor...