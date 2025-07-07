Hindistan’dan şaşırtan geri vites! Reuters ve TRT World’ü “yanlışlıkla” engellemişler

Hindistan hükümeti, dünya basınında tepki çeken sosyal medya sansüründe geri adım attı. Reuters ve TRT World’ün X üzerindeki hesaplarına getirilen erişim engelinin “yanlışlıkla” uygulandığını açıklayarak engelleri kaldırdı.

Hindistan hükümeti, uluslararası medya kuruluşları Reuters, TRT World ve Çin'in Global Times gazetelerinin X (eski adıyla Twitter) üzerindeki hesaplarına uygulanan erişim engelini kaldırdı.

"TEKNİK BİR SORUN VEYA KAFA KARIŞIKLIĞI"

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, hesapların bloke edilmesinin "X tarafından teknik bir sorun veya kafa karışıklığı gibi göründüğünü" açıkladı.

Reuters, Pazar günü yaptığı açıklamada Hindistan hükümetinin Basın Enformasyon Bürosu sözcüsünün, Reuters hesabının engellenmesi talebinin bir devlet kurumundan gelmediğini ve yetkililerin sorunu çözmek için X ile birlikte çalıştığını belirttiğini bildirdi.

"ENGELLER KALDIRILDI"

Reuters'in Hindistan’da engellenen Reuters World isimli başka bir hesabı da Pazar gecesi erişime açıldı. Ana Reuters hesabı ise Cumartesi gecesinden itibaren Hindistan’da engellenmişti.

X platformu tarafından kullanıcılara gösterilen bildiride, "yasal bir talebe cevap olarak Hindistan'da Reuters hesabının alıkonulduğu" ifadesi yer almıştı.

"YEREL YASALARA UYUM POLİTİKASI"

Reuters, 16 Mayıs’ta sosyal medya ekibine gönderilen bir X e-postasında, yetkili bir devlet kurumu ya da kolluk kuvvetinden içerik kaldırılması talebi geldiğinde hesap sahiplerinin bilgilendirileceğinin belirtildiğini aktardı.

X'in Hindistan Bilgi Teknolojileri Yasası’na (2000) uygun hareket ederek hesabı Hindistan’da engellediği, ancak içeriğin başka yerlerde erişilebilir durumda kaldığı ifade edilmişti.

Reuters, Mayıs ayındaki e-postanın hafta sonu yaşanan hesap engeliyle doğrudan bağlantısını doğrulayamadığını ve talebin hangi içeriğe yönelik olduğunu belirleyemediğini de kaydetti.