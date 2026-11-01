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Husi tehdidine karşı Arap Koalisyonu harekete geçti: Kritik hedefler vuruldu

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Husi tehdidine karşı Arap Koalisyonu harekete geçti: Kritik hedefler vuruldu
Başlık ResmiHusi tehdidine karşı Arap Koalisyonu harekete geçti: Kritik hedefler vuruldu

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze tehditleri ve Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğine yönelik saldırıları bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin balistik füze ve İHA kapasitesini besleyen kritik kaynaklara yönelik askerî operasyon düzenlediğini duyurdu.

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Yemen'de İran destekli Husilerin askeri faaliyetleri ve bölgedeki saldırıları yeni bir askeri müdahaleyi beraberinde getirdi.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin füze ve insansız hava aracı kapasitesini artırmak için kullandığı kritik kaynakları hedef aldı.

HAYATI KAYNAKLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada Yemen'de devam eden askeri operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Yemen ve Suudi Arabistan'da sivilleri hedef alan saldırılara karşılık Husilerin balistik füze ve İHA kapasitesini artırmak için kullandığı "hayati kaynakların" hedef alınarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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Operasyonda ayrıca Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen'in güvenliği ile Kızıldeniz'deki seyrüsefer serbestisini tehdit eden saldırılarında kullandığı kaynakların da hedef alındığı kaydedildi.

Operasyonun düzenlendiği bölgeler ve etkisiz hale getirilen "hayati kaynakların" niteliği belirtilmezken, operasyonda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

BÖLGEDE NELER OLUYOR?

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar yaparak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz'in yanı sıra birçok bölgede devam ediyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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