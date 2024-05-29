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Husiler vurdu ABD İHA'sı çöle düştü!

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Husiler vurdu ABD İHA&#039;sı çöle düştü!

Dünya Haberleri

İsrail'in Gazze'deki zulmü sonrası Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı tüm gemileri ve İHA'ları vuran Yemen'deki Husiler son olarak ABD'nin 30 milyon dolarlık İHA'sını vurdu. Çöle çakılan İHA'nın neredeyse hiç hasar almaması dikkatlerden kaçmadı. 

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara Hizbullah ve Yemen'deki Husiler de dahil olmuştu. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı çok sayıda gemiye saldırı düzenlemişti. 

ABD ve İngiltere'nin başını çektiği koalisyon güçleri ise Husileri durdurmak için bölgeye donanmayı yolladı hatta Yemen'e havadan saldırı dahi gerçekleştirdi.

Dahası, envanterinde başkent Sana'nın binlerce km uzağındaki İsrail'i vurabilecek balistik füzeler ve silahlı insansız hava araçları bulunan ve bazı kaynaklara göre, emrinde ağır silahlarla donatılmış 100 binin üzerinde savaşçısı bulunuyor.

İRAN'DAN HUSİLERE FÜZE DESTEĞİ

Milliyet'te yer alan habere göre gün içerisinde İran basınında çıkan haberlerde ise Tahran yönetiminin Arap Yarımadası'ndaki müttefiki Yemenli Husilere yeni füzeler sevk ettiğini bildirdi. Başkent Sana dahil Yemen'in batısını kontrol eden Husiler'e gönderilen Kadir adlı seyir füzelerinin menzili 300 kilometre olarak biliniyor. Tasnim, denizden ya da kıyılara yerleştirilen rampalardan ateşlenen füzelerin ABD ve İsrail'in bölgedeki çıkarlarına ciddi bir meydan okuma olduğunu kaydetti.

Husiler vurdu ABD İHA'sı çöle düştü! - 1. Resim

30 MİLYON DOLARLIK ABD İHA'SINI VURDULAR

İran destekli Husiler, Kasım ayı ortasından bu yana Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendep Boğazı çevresinde saldırılar düzenliyor. Kamikaze drone ve füzelerin kullanıldığı saldırılarda onlarca gemi vurulurken, ABD ve Batılı müttefiklerinin kurduğu uluslararası koalisyonun devriyeleri Husileri durduramadı.

Husiler vurdu ABD İHA'sı çöle düştü! - 2. Resim

İHA ÇÖLE ÇAKILDI

Husiler son olarak bugün yine ABD'ye ait MQ-9 Reaper'i düşürdüğünü iddia etti. 30 milyon dolar değerindeki İHA, vurulduktan sonra çöle çakıldı. İHA'nın Yemen'in Marib kentinde düşürüldüğü söyleniyor.

Son gelişmeyle birlikte Husiler toplamda 6 adet ABD'ye ait MQ-9 Reaper'i etkisiz hale getirmiş oldu.

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