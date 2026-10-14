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İngiltere suçladı, İran büyükelçi üzerinden cevap verdi: Sorumluluktan kaçamazsınız

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İngiltere suçladı, İran büyükelçi üzerinden cevap verdi: Sorumluluktan kaçamazsınız
Başlık Resmiİngiltere suçladı, İran büyükelçi üzerinden cevap verdi: Sorumluluktan kaçamazsınız

İngiltere’nin ABD tarafından kullanılan hava üssüne yönelik saldırı şüphesi, Tahran-Londra hattında gerilimi artırdı. İran, suçlamaları reddederek İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı.

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İngiltere’nin Gloucestershire bölgesinde yer alan ve Amerikan ordusunun stratejik üsleri arasında bulunan RAF Fairford yakınlarında, patlayıcı yüklü olduğu belirlenen 3 minibüsün yakalanması uluslararası krize dönüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de ABD tarafından kullanılan RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı şüphesinde Tahran'ın rolü olduğu yönündeki iddialar nedeniyle İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter’ı bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Shorter'a İngiliz hükümetinin suçlamalarının kesin bir dille reddedildiği iletildi.

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"SORUMLULUKTAN KAÇAMAZSINIZ"

Açıklamada, "İngiliz yetkililerin İran'a karşı asılsız suçlamalar yöneltme yoluyla, ABD ve İsrail’in İran'a yönelik askeri saldırılarına ortak olmaktan kaynaklanan uluslararası sorumluluk ve yükümlülüklerinden kaçamayacağı” vurgulandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan ve ABD ordusu tarafından kullanılan RAF Fairford Hava Üssü yakınlarında, 27 Eylül'de patlayıcı taşıdıklarından şüphelenilen 3 minibüs durdurulmuştu.

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Olayın ardından güvenlik önlemleri artırılırken üssün yakınındaki Whelford köyünde bulunan 85 hane tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 28 ülke, olayda İran'ın rolü olabileceğine ilişkin ortak değerlendirmeye katıldıklarını duyurmuştu. İran ise söz konusu suçlamaları reddederek İngiliz hükümetinin iddialarını somut kanıtlarla desteklemesi gerektiğini savundu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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