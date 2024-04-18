İngiltere'de Magnum dondurmaları toplatılıyor! Şirketten ilk açıklama geldi

İngiltere'de "olası plastik ve metal varlığı şüphesi" nedeniyle Magnum marka dondurmaların 3'lü paket şeklinde satılan paketleri toplatılıyor. Gelişme yankı uyandırırken şirketten ilk açıklama da geldi.

İngiltere merkezli hızlı tüketim şirketi Unilever, İngiltere ve İrlanda'da Magnum'un birçok markette satılan 100 gramlık ve 3'lü paket şeklinde satılan bademli dondurmalarını toplatma kararı aldı.

PLASTİK VE METAL VARLIĞI ŞÜPHESİ...

Kararın gerekçesinde ise "olası plastik ve metal varlığı şüphesi" maddesi yer aldı. Açıklamada ise vatandaşlara "Ürünü satın aldıysanız yemeyin" uyarısı yapıldı. İngiltere'de Gıda Standartları Ajansı da bu dondurmaların yenmemesi çağrısında bulundu.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Toplatma kararına markanın başka bir ürününün dahil edilmediği belirtilirken şirketin açıklamasında; "Ürünlerimizi satın alan ve kullanan kişilerin güvenliği her zaman bir numaralı önceliğimizdir, bu nedenle bu ürünleri geri çağırıyoruz. Başka hiçbir Magnum ürünü etkilenmez. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz." denildi.

Magnum Türkiye'den ise henüz bir açıklama gelmedi.