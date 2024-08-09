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Heniyye'nin intikamı için büyük hazırlık! İranlı komutan Yahya Sinvar'a söz verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Heniyye&#039;nin intikamı için büyük hazırlık! İranlı komutan Yahya Sinvar&#039;a söz verdi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e karşılık vermesi bekleniyor. İranlı komutan, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'a "hazırlık yapıyoruz" diyerek söz verdi.

Tüm dünya, Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da suikasta kurban gitmesinin ardnıdan İran'ın İsrail'e vereceği cevaba kilitlendi. Bölgede gergin bekleyiş sürerken İranlı komutan, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'a intikam sözü verdi. İranlı komutan, "13 Nisan'dan daha sert olacak" diyerek hazırlık yaptıklarını söyledi.

İRANLI KOMUTAN'DAN YAHYA SİNVAR'A İNTİKAM SÖZÜ

İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar’a mektup gönderdi.

İntikam için söz verdi! 13 Nisan'dan daha sert olacak - 1. Resim

İranlı komutan yazdığı mektupta, “Onun (Haniye’nin) intikamını almak için hazırlık yapıyoruz. Bu bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

İntikam için söz verdi! 13 Nisan'dan daha sert olacak - 2. Resim

13 NİSAN'DAN DAHA SERT OLACAK

Kaani, planlanan saldırının 13 Nisan’da gerçekleştirilen misillemeden daha sert olacağını vurguladığı mektupta saldırının nasıl yapılacağına ilişkin detay vermedi. Kaani, “Tahran direniş yolunda sizinle olacak ve kutsal vaat olan Kudüs'ü temizleme hedefini gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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