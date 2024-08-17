Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek? Diplomatik kaynaklardan "riskli grup" açıklaması

Irak'tan yeni göç dalgası mı gelecek? Diplomatik kaynaklardan "riskli grup" açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Irak&#039;tan yeni göç dalgası mı gelecek? Diplomatik kaynaklardan &quot;riskli grup&quot; açıklaması

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“15 yaş altı ve 50 yaş üstü” gruplara vize serbestisi kararının “daha yüksek riskli gruplara odaklanma” maksadıyla alındığını belirten kaynaklar, asıl hedefin göçün önlenmesi olduğuna dikkat çekti.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Irak ile hayata geçirilen Mutabakat Zaptı anlaşmasıyla duyurulan ve 1 Eylül’de yürürlüğe girecek olan “15 yaş altı ve 50 yaş üstü” Irak vatandaşlarına uygulanacak vize serbestîsi, “Yeni bir göç dalgası mı oluşacak?” yorumlarına sebep oldu. Diplomatik kaynaklar ise oluşan algıya, “Daha yüksek riskli gruplara odaklanılacak” açıklaması getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4’üncü Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında “15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestîsi uygulaması kararını aldık” demişti. Söz konusu karar, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek. Alınan kararın, 3 milyonun üzerindeki Suriyeli mülteciyi ülkelerine gönüllü göndermeye çalışan Türkiye’ye yeni bir göç dalgası oluşturacağı algısını değerlendiren diplomatik kaynaklar, vize serbestîsi tanınan yaş grubunun genellikle vize rejimine tabi yaş grubuyla seyahat ettiğine dikkati çekti.

Türkiye’ye Irak’tan çok ciddi bir vize başvurusu bulunduğuna işaret eden diplomatik kaynaklar, aracı kurumlarla çalışılsa bile bu başvurularla ilgilenmenin ciddi bir insan gücü gerektirdiğini vurguladı. Söz konusu gruplara yönelik vize serbestîsi kararının, “daha yüksek riskli gruplara odaklanma” amacıyla alındığını belirten kaynaklar, Türkiye’nin yüksek riskli yaş gruplarına odaklanabilmesi için 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılara vize serbestîsi hakkı tanınması kararı aldığını ifade etti. Vize serbestîsi hakkı olacak yaş grubundaki Iraklıların genelde vizeye tabi olacak yaş grubundakilerle seyahat ettiğinin altını çizen kaynaklar “Bu uygulamayla insan gücümüzü risk gruplarına daha fazla ayırabileceğiz” dedi. 

Kaynaklar, belirlenen yaş grubunun ülkelerine geri dönüşlerinde de bir problem gözlenmediğini kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail’in ihtiyat ordusu: PKK... Siyonistlerin Lübnan ve Suriye’yi işgal planı belli̇ oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail’in ihtiyat ordusu: PKK... Siyonistlerin Lübnan ve Suriye’yi işgal planı belli̇ oldu - DünyaLübnan ve Suriye’yi işgal planı belli̇ olduHeniyye'nin oğlu suikasti açıkladı: Güdümlü füze cep telefonu sinyaliyle yönlendirildi - Dünya"Güdümlü füze cep telefonu sinyaliyle yönlendirildi"Soykırım bilançosu! İlk çocuk felci vakası görüldü - DünyaSoykırım bilançosu! İlk çocuk felci vakası görüldüLübnan'ın güneyine bomba yağıyor! İran ve desteklediği güçler her an saldırabilir - Dünyaİran ve desteklediği güçler her an saldırabilirEğitim uçağı Akdeniz’e düştü! Pilot hayatını kaybetti - DünyaEğitim uçağı Akdeniz’e düştü! Pilot hayatını kaybettiUkrayna-Rusya savaşı kızışıyor! İşte çatışmaların en sıcak anından görüntüler - DünyaUkrayna-Rusya arasındaki savaş kızışıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...