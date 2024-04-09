İran, Azerbaycan ile gerilimin dozunu artırıyor! Tahran'dan Erivan'a silah sevkiyatı

İran ile Azerbaycan arasındaki gerilimi artıracak iddiaya göre, İran'dan Ermenistan'a 29 Mart ve 4 Nisan arası gerçekleşen 5 uçuşta yoğun askeri yük taşındı. Uzman isimler, İran'ın Ermenistan'ı silahlandırarak ve bu iddiaları bilinçli olarak yayınlayarak Azerbaycan'a baskı yapmayı planladığını öne sürdü.

İran, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası Orta Asya ve Türk dünyasını ilgilendiren tüm koridorları reddediyor ve oluşabilecek Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kara bağlantısından tedirgin oluyor.

Azerbaycan ile gerilimi attığı adımlarla yükselten İran son olarak nüfusunun yüzde 95'ini Türklerin oluşturduğu Tebriz kentinde Ermenistan konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu. Tebriz'de konsolosluk açmak isteyen Azerbaycan'ı yıllarca bekleten İran'ın bu adımının ise bir mesaj olduğu konuşulmuştu.

Yeni gerilimin adı ise 'askeri yük' oldu. Son zamanlarda İran'dan Ermenistan'a yoğun askeri yük taşındığına dair bilgiler yayılıyor. İran'ın kontrolündeki Telegram kanalları da bu iddiaları farklı fotoğraflarla paylaşıyor.

Edinilen bilgiye göre, daha önce Devrim Muhafızları'nın askeri kargo taşımak amacıyla kullandığı "Boeing" kargo uçağıyla sadece 29 Mart'tan 4 Nisan'a kadar Sarab ve Tahran'dan Ermenistan'a en az 5 uçuş gerçekleştirildi.

AZERBAYCAN'A BASKI MI?

Bazı uzmanlara göre İran, Ermenistan'ı silahlandırarak ve bu iddiaları bilinçli olarak yayınlayarak Azerbaycan'a baskı yapmayı planlıyor. Son günlerde bazı İranlı yetkililerin Azerbaycan'a yönelik açıklamaları da bu sonucu güçlendiriyor.

Ancak İranlı yetkililer bu kez yayınlanan bilgileri ne doğruluyor ne de yalanlıyor.

SAVAŞ SIRASINDA DA SİLAHLANDIRMIŞTI

Savaş sırasında Tahran'ın Ermenistan'ı silahlandırması nedeniyle Güney Azerbaycan'ın birçok şehrinde çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmiş, bu gösteriler sırasında yüzden fazla Azerbaycanlı güvenlik güçleri tarafından vahşice dövülerek tutuklanmıştı.