Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile İtalya Başbakanı Meloni görüştü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile İtalya Başbakanı Meloni görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile İtalya Başbakanı Meloni görüştü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in savaşı yayma çalışmasından dolayı artan gerginlik nedeniyle İran'ın diplomasi trafiği sürüyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Orta Doğu’da gerginlik devam ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Meloni’nin ofisinden görüşmeye dair yapılan açıklamada, Meloni’nin Pezeşkiyan’dan Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını istediği belirtildi.

MELONİ GERGİNLİĞİN BİTMESİNİ İSTİYOR

Açıklamada, Meloni’nin Lübnan da dahil olmak üzere Gazze'de devam eden çatışmanın genişlemesinin önlenmesi gerektiğini vurguladığı aktarılarak, Pezeşkiyan’ı gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya ve diyalog yolunu yeniden açmaya çağırdığı ifade edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'i vurdu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'i vurdu! - DünyaABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'i vurdu!ABD F-22'leri Orta Doğu'ya gönderdi! Savaş alarmı verildi, İngiltere teyakkuzda - DünyaSavaş alarmı verildi, İngiltere teyakkuzdaİsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulları vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Dünyaİsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulları vurdu!İsrail askeri Cohen'den 'yok et' emri aldıklarını doğrulayan paylaşım - DünyaBombalayarak gelip, patlatarak gidiyorlarTEKNOFEST 2024’ün Yeni Yarışmalarından Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Başvuruları Devam Ediyor - DünyaTEKNOFEST 2024’ün Yeni Yarışmalarından Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Başvuruları Devam EdiyorNorveç, katliamcı İsrail'e karşı harekete geçti! İsrailli diplomat bakanlığa çağrıldı - DünyaNorveç, İsrail'e karşı harekete geçti! Katliamı incelediler
Sonraki Haber Yükleniyor...