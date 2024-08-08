İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile İtalya Başbakanı Meloni görüştü

İsrail'in savaşı yayma çalışmasından dolayı artan gerginlik nedeniyle İran'ın diplomasi trafiği sürüyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

İsrail Hizbullah'ı tehdit etti, Pezeşkiyan Macron'u uyardı: Ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur

İsrail Hizbullah'ı tehdit etti, Pezeşkiyan Macron'u uyardı: Ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur

Orta Doğu’da gerginlik devam ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Meloni’nin ofisinden görüşmeye dair yapılan açıklamada, Meloni’nin Pezeşkiyan’dan Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını istediği belirtildi.

MELONİ GERGİNLİĞİN BİTMESİNİ İSTİYOR

Açıklamada, Meloni’nin Lübnan da dahil olmak üzere Gazze'de devam eden çatışmanın genişlemesinin önlenmesi gerektiğini vurguladığı aktarılarak, Pezeşkiyan’ı gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya ve diyalog yolunu yeniden açmaya çağırdığı ifade edildi.