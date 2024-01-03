İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

3 Ocak 2024 21:21 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 21:55

Kirmanda gerçekleştirilen terör saldırıları sonrası İran resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

TERÖRLE MÜCADELETE 'ORTAK HAREKET' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi'ye, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

TERÖR SALDIRISI

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümü korkunç bir terör saldırısı ile bölünmüş, peş peşe patlayan bombalar nedeniyle 103 kişi hayatını kaybettmişti.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklarken, Reisi yazılı açıklama yaparak halkına baş sağlığı dilemiş saldırının faillerinin bulunacağını açıklamıştı.

KASIM SÜLEYMANI ABD'NİN SUİKASTI İLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İran'In Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybetmişti.



