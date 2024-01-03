İran'daki terör saldırısı sonrası Reisi'den ilk açıklama!

3 Ocak 2024 20:59 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 21:27

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümü korkunç bir terör saldırısı ile bölündü. Peş peşe patlayan bombalar nedeniyle 103 kişi hayatını kaybetti.

Kanlı eylem sonrası İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ilk açıklama geldi.

Reisi “Bir kez daha İran karşıtı caniler, terör ve karanlık odaklar, terörizmle yapılan savaşın kahramanı olan General Kasım Süleymani'nin anma merasiminde kadın ve çocuklarında bulunduğu bir grubun şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtılar” dedi.

"CANİLERİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

İran halkına başsağlığı dileyen Reisi, “Bu canice terör saldırısını kınıyor ve acılı ailelerin acılarını paylaşıyorum. Bu insanlık dışı canice işlenen suçun faillerini ve planlayıcıların ortaya çıkaracağımızı vurgulayarak bütün bölgelerdeki yetkililerin bir an önce, yaralıların tedavisi ve Kirman kentindeki huzurun ve düzenin tekrar sağlanması için gereken her şeyi yapmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN DÜŞMANLARI BİLSİNLER Kİ..."

Reisi, “Şüphesiz bu alçakça saldırının failleri en kısa zamanda güçlü emniyet birimlerimiz tarafından teşhis edilecek ve bu alçakça eylemlerinin karşılığı verilecektir. Milletimizin düşmanları bilsinler ki, bu tür saldırılar asla İran milletinin islami değerleri savunmadaki iradesine bir zarar veremeyecek bilakis onları eskisinden daha kararlı bir şekilde terörün kökünü kazımaları yönünde hareket etmelerini sağlayacaktır” dedi.

KASIM SÜLEYMANI ABD'NİN SUİKASTI İLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı.