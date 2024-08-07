İran destekli güçlerden Kızıldeniz'de ABD savaş gemilerine saldırı!
Dünya Haberleri / Ajanslar
İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 1 konteyner gemisi ile 2 ABD savaş gemisini İHA ve füzelerle hedef aldıklarını duyurdu. ABD saldırının ardından henüz bir açıklama yapmazken, ölü ve yaralı olup olmadığı bilgisine ulaşılamadı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze saldırıları, eski Hamas lideri Heniyye'nin Tahranda uğradığı suikast sonucu öldürülmesi ve İsrail-Hizbullah gerilimi Orta Doğu'yu karıştırdı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemileri hedef almaya devam etti. Husilerin sözcüsü Yahya Sare, yaptığı açıklamada Liberya bandıralı konteyner gemisi Contship Ono'nun Kızıldeniz'de balistik füzeler ve İHA’larla hedef alındığını aktardı.
ABD SAVAŞ GEMİLERİ VURULDU
Sare, ayrıca Husi hava kuvvetlerinin ABD Donanması’na ait Cole adlı destroyeri bir dizi İHA’yla, Laboon adlı destroyeri ise bir dizi balistik füzeyle hedef aldığını ifade etti.
ABD tarafından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmazken, söz konusu gemilerde saldırılar sonrası hasar veya can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.
Kaynak: Ajanslar