İran destekli güçlerden Kızıldeniz'de ABD savaş gemilerine saldırı!

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 7 Ağustos 2024 21:30 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 21:42 - Güncelleme:

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İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 1 konteyner gemisi ile 2 ABD savaş gemisini İHA ve füzelerle hedef aldıklarını duyurdu. ABD saldırının ardından henüz bir açıklama yapmazken, ölü ve yaralı olup olmadığı bilgisine ulaşılamadı.