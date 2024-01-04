İran'daki saldırıyı DAEŞ üstlendi! Kasım Süleymani mezarına intihar saldırısı

4 Ocak 2024 19:09 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 19:19

İran'ın Kirman kentinde Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde 10 dakika arayla art arda 2 patlama meydana gelmiş en az 84 kişi ölmüş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı DAEŞ üstlenirken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

İNTİHAR SALDIRISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İran resmi ajansı IRNA ise olayın intihar saldırısı olduğunu duyurdu. Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin ismi açıklanmayan bir kaynak son bilgileri aktardı. IRNA'ya konuşan kaynak, Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki terör saldırılarıyla ilgili olay yerinde yapılan incelemelerde ilk patlamanın kesin olarak bir canlı bombanın saldırısı sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi.

TÜM DELİLLER İNCELENDİ

Güvenlik kameraları dahil olmak üzere olayla ilgili tüm delillerin incelendiğini aktaran söz konusu kaynak, "İlk olaydaki canlı bomba, patlama sonucu vücudu tamamen parçalanmış bir erkekti. Canlı bombanın kimliği tespit edilmeye çalışılıyor." dedi.

İKİNCİ PATLAMADA AYNI ŞEKİLDE

Kaynak, ikinci patlamanın da incelendiğini ve onun da intihar saldırısı olması ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.

Son açıklamaya göre, saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.