ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasına Devrim Muhafızları'ndan cevap geldi. Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin" ifadesiyle ABD yönetimini tehdit etti.

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Tahran ile Washington hattında deniz ablukası üzerinden tırmanan gerilimde İran kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla ABD yönetimine doğrudan mesaj gönderdi.

İran'dan ABD'ye tehdit: Havada ve denizde bekleyin!

"ABLUKAYI KIRMAK KESİN GÖREVİMİZ"

İran'a uygulanan hiçbir ablukanın halkın savunma direncini kıramayacağını ve bu tür uygulamaların kalıcı olamayacağını savunan Musevi, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD'ye tehdit: Havada ve denizde bekleyin!

Musevi, ablukayı kırmanın kendileri için kesin bir görev olduğunu ve bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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