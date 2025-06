İrlandalı sanatçılar Filistin için tek yürek! Binlerin katıldığı konserde "Özgür Filistin" sesleri

İrlandalı müzik grubu Inhaler, Glastonbury Festivali'nde sahnede yaptığı konuşmada Filistin halkına destek mesajı verdi. Festivalde ayrıca CMAT ve Bob Vylan gibi sanatçılar da Filistin'e destek sloganlarıyla dikkat çekti.

İrlandalı müzik grubu Inhaler, İngiltere'deki Glastonbury Festivali’nin “The Other Stage” adlı sahnesinde gerçekleştirdiği performans sırasında Filistin halkına anlamlı bir destek mesajı verdi. Grubun solisti Eli Hewson, sahnede yaptığı konuşmada, “Bir sonraki şarkıyı Filistin halkına, aç bırakılan, bombalanan ya da bazı delilerin uğruna soykırıma uğrayan tüm masum insanlara adamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü müzisyen Bono’nun oğlu olan Hewson, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bunu söylememiz gerektiğini hissediyorum çünkü en büyük gücümüz ifade özgürlüğü. Bunun için Glastonbury’den daha iyi bir yer olamaz. Birbirinize karşı nazik olun ve harika vakit geçirin.”

Konuşmanın ardından grup, umut dolu mesajı ile öne çıkan It Won’t Always Be Like This adlı parçayı seslendirdi.

Inhaler'ın performansı başka yönleriyle de dikkat çekti. Sahneden grubu izleyenler arasında müzik dünyasının efsane ismi Paul McCartney de yer aldı. Daha önce Neil Young ile düet yapan McCartney'nin, sanatçıyla yeniden sahne alabileceği konuşulmaya başlandı.

FİLİSTİN'E TAM DESTEK

Festivalde Filistin’e verilen destek bununla sınırlı kalmadı. Ana sahne olan Pyramid Stage’de sahne alan İrlandalı country-pop sanatçısı CMAT, performansının sonunda “Free Free Palestine” (Özgür Filistin) sloganı attı.

Glastonbury Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festivalin ilerleyen saatlerinde The 1975 grubunun Pyramid Stage’de, Loyle Carner’ın ise The Other Stage’de sahne alması bekleniyor. Cuma günü sahne alacak diğer isimler arasında Wet Leg, Lola Young ve Alanis Morissette de yer alıyor.

"İSRAİL ORDUSUNA ÖLÜM" SLOGANLARI

The Daily Wire sitesinin üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Bob Vylan'ın ABD turu kapsamında aralarında Washington DC'nin de bulunduğu yaklaşık 20 şehirde sahne alması planlanıyor.

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmış ve sevenleri de sloganlara eşlik etmişti.