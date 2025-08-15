Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünal Turan neden hapse girdi, kimdir? Sosyal medya hesabından açıkladı

Ünal Turan neden hapse girdi, kimdir? Sosyal medya hesabından açıkladı

- Güncelleme:
Ünal Turan neden hapse girdi, kimdir? Sosyal medya hesabından açıkladı
Haberler

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan, tehlikeli sürüş videoları nedeniyle aldığı hapis cezasıyla gündeme geldi. Tartışmaların odağındaki Turan, sevenlerinden helallik istediği paylaşımı gündem olurken 'Ünal Turan neden hapse girdi' araştırılıyor.

Otomobil modifiye takipçilerinin yakından tanıdığı Ünal Turan, lüks araç videoları paylaşıyordu. Son olarak sosyal medyada paylaştığı "2 sene hapis cezası aldım" videosu gündem oldu. Ardından, 'Ünal Turan neden hapse girdi', 'Ünal Turan kimdir' aramaları hız kazandı. 

ÜNAL TURAN NEDEN HAPSE GİRDİ?

Ünal Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hapis cezası almasının nedenini açıkladı.

Turan, 2022 yılında Antalya'da düzenlenen bir otomobil fuarında bir erkek ve kadına ait görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşıldığını açıklayarak görüntülere konu olan kişinin dava sonucu "özel hayatın gizliliği"nden iki yıl hapis cezası aldığını belirtti. 

Turan'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre henüz hapse girmediği ama cezasının kesinleştiği söyleniyor. 

Ünal Turan neden hapse girdi, kimdir? Sosyal medya hesabından açıkladı - 1. Resim

ÜNAL TURAN KİMDİR?

Ünal Turan, 18 Nisan 1985’te Sivas’ta doğdu. Beş yaşında ailesiyle İstanbul’a taşınarak Bağcılar’da büyüdü.

Genç yaşlardan itibaren araba tutkusuna kapılan Turan, Tofaş Kartal ile başladığı modifiye yolculuğunu çeşitli modellerle genişleterek adını duyurdu.

Ünal Turan neden hapse girdi, kimdir? Sosyal medya hesabından açıkladı - 2. Resim

Instagram’da 2,7 milyon, YouTube ve TikTok’ta milyonlarca takipçisi bulunan Turan, kısa sürede geniş kitlelere hitap etti. 

