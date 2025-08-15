Pakistan'daki sel hayatı durma noktasına getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Pakistan’da şiddetli yağışlar hayatını durma noktasına getirdi.

EN AZ 125 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, ülkenin Khyber-Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan ve Azad Keşmir eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanda en az 125 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

EN AZ 75 KİŞİ KAYIP

Can kayıplarının son 24 saat içinde yaşandığına dikkat çeken yetkililer, Buner bölgesinde de en az 75 kişinin kayıp olduğunu kaydetti. Gilgit-Baltistan'da şiddetli muson yağmurlarının tetiklediği heyelanlar ve ani seller sonucu en az 10 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

Meteoroloji uzmanları, ülkede şiddetli yağışların etkisini sürdüreceğini bildirdi.