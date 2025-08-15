Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Pakistan'daki sel hayatı durma noktasına getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Pakistan'daki sel hayatı durma noktasına getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan, Sel, Heyelan, Yağmur, Doğal Afet, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan’da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanda en az 125 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan’da şiddetli yağışlar hayatını durma noktasına getirdi.

EN AZ 125 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, ülkenin Khyber-Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan ve Azad Keşmir eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanda en az 125 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan'daki sel hayatı durma noktasına getirdi! Çok sayıda ölü ve kayıp var - 1. Resim

EN AZ 75 KİŞİ KAYIP

Can kayıplarının son 24 saat içinde yaşandığına dikkat çeken yetkililer, Buner bölgesinde de en az 75 kişinin kayıp olduğunu kaydetti. Gilgit-Baltistan'da şiddetli muson yağmurlarının tetiklediği heyelanlar ve ani seller sonucu en az 10 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.
Meteoroloji uzmanları, ülkede şiddetli yağışların etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? 2025 MEB AGS tercihleri...Turka’dan kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik hamlesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarihi buluşmaya saatler kala Trump'tan iki kelimelik sürpriz paylaşım! ''Büyük risk!!!'' - DünyaTrump'tan 2 kelimelik sürpriz paylaşımRusya'da patlama sesleri! Ukrayna petrol rafinerisini hedef aldı - DünyaRusya'da patlama sesleri! Ukrayna petrol rafinerisini vurduRus medyası yayınladı! Tarihi buluşma öncesi Lavrov'un giydiği kazak dikkatlerden kaçmadı - DünyaTarihi buluşma öncesi dikkat çeken 'kazaklı mesaj'Canlı yayın sırasında dehşet anları! Herkesin gözü önünde feci şekilde öldürüldü - DünyaHerkesin gözü önünde feci şekilde öldürüldüHavaalanında korku dolu dakikalar! İniş sırasında facianın eşiğinden döndüler - Dünyaİniş sırasında facianın eşiğinden döndüler! O anlar kameradaİsrail’in Filistin devletini ortadan kaldırma planı: E1! Dünyadan tepki yağıyor: Yanıltıcı inançlara kapılmasın - Dünyaİsrail’in Filistin devletini yok etme planı: E1!
Sonraki Haber Yükleniyor...