İspanyollar bugün tikler tespit edildi. 16’DA sandık başına gidiyor. Sokak hareketleri sebebiyle erkene alınan genel seçimin favorisi sağ görüşlü Halk Partisi. Seçim İsrail karşıtlığı duruşuyla bilinen Sanchez’in sınavı olacak.

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İspanya’da 38 milyondan fazla seçmen erken genel seçimler için bugün sandık başına gidecek. Ülkedeki bütün anketler, ilk defa 2019 yılında başlayan ve son 2023 seçimleri sonrasında da devam eden koalisyon hükûmeti mecburiyetinin 29 Kasım seçimleri sonrasında da süreceğini gösteriyor.

Anketler, ana muhalefetteki Halk Partisini (PP) favori gösterip, Vox ile birlikte meclis çoğunluğunu elde edebileceğini iddia ediyor. Ancak elde edeceği çoğunluğun Halk Partisini tek başına iktidara getirmeye yetmeyeceği belirtiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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