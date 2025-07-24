İsrail'de bir araç durağa daldı: Yaralananların tamamı asker!

İsrail'in Kfar Yona bölgesinde bir sürücünün otobüs durağında bekleyen askerlerin üzerine araç sürmesi sonucu 8 asker yaralandı. Olayın ardından aracı terk ederek kaçan sürücünün arandığı bildirildi.

İsrail'in merkez bölgesinde yer alan Netanya kenti yakınlarındaki Kfar Yona bölgesinde bir sürücünün aracıyla bir otobüs durağına dalması sonucu 8 kişinin yaralandığı, sürücünün ise olay yerinden kaçtığı bildirildi.

8 KİŞİ YARALANDI

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde bir sürücü aracıyla otobüs durağında bekleyenlere çarparak olay yerinden kaçtı. İsrail acil yardım servisinin bildirdiğine göre, olayda 8 kişi farklı derecelerde yaralandı.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Polis, şüpheli sürücünün aracıyla olay yerinden uzaklaştıktan sonra aracı açık arazide bırakarak kaçtığını duyurdu. Şüpheliyi arama faaliyetlerinin genişletildiği paylaşıldı. İsrail polisi, olayı "terör saldırısı" şüphesiyle değerlendirdiğini açıkladı.

YARALANANLARIN TAMAMI ASKER

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, araçla ezme girişiminde yaralananların tamamının asker olduğu belirtildi. Açıklamada, 2 askerin orta, 6 askerin ise hafif derecede yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.