İsrail, Cenin saldırılarını genişletiyor! Evlere el koydu, askeri kışlaya çevirdi

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde saldırılar devam ediyor. Filistin Kızılayı, son gelişmelere dair sosyal medyadan açıklamada bulundu.

X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Cenin kentinde Filistinlilere ait bazı evlere el koyarak aileleri tahliye ettiği ve evlerin de işgalciler tarafından kışlaya dönüştürüldüğü duyuruldu.

Filistin Kızılayı, evlerine el konulan ailelerin ilk yardım ekipleri tarafından tahliye edildiklerini belirtti.

MÜLTECİ KAMPLARINI HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'na dün başlattığı saldırıları genişletti. Askeri buldozerlerle altyapının da tahrip edildiği Cenin Mülteci Kampı'na takviye güç getiren İsrail ordusuyla direnişçi gençler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusunun dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli ölmüş, 21 Filistinli yaralanmıştı.