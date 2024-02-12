İsrail 'güvenli' dediği alanda katliam yaptı! Philadelphia Koridoru'nda ilk çatlak

İsrail yönetimi tüm tepkilere rağmen sabah saatlerinde 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'ı vurdu. Zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan binlerce masum sivil güne katliamla başlarken, İsrail'in "Philadelphia Koridoru" planı da ortaya çıktı.

İsrail-Hamas çatışmasının 5. ayında, Netanyahu hükümetinin 'güvenli' diyerek rota göterdiği Refah kana bulandı.

Gazze'deki katliamdan kaçan 1,5 milyon Filistinli, Refah'a sığınmış, çadılarda hayatta kalma mücadelesi veriyordu. ABD, BM, DSÖ ve AB'nin çağrıları havada kalırken, saldırıda 100 aşkın sivil hayatını kaybetti.

'PHİLADELPHİA KORİDORU'NDA İLK ÇATLAK

Netanyahu bu katliamla beraber 'Philadelphia Koridoru'nda ilk çatlağı açtı.

İsrail Başbakanı, ilk olarak 10 Aralık'ta "Gazze'de savaştan sonrasıyla" ilgili planından bahsederken Refah kenti sınırları içerisinde yer alan Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağlama niyetinden bahsetmiş, 15 Aralık'ta da bunu yinelemişti.

Gazze'nin herhangi bir tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istediklerini söyleyen Netanyahu, Philadelphia Koridoru'nun, İsrail'in elinde ve kontrolünde olması gerektiğini, bunun haricinde hiçbir düzenlemenin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini ifade etmişti.

PHİLADELPHİA KORİDORU NEDİR?

Diğer adı "Salahaddin Koridoru" olan Philadelphia Koridoru, Mısır ile Gazze arasında bulunuyor. Koridorun Gazze tarafında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar14 kilometrelik bir şerit uzanıyor.

1979'da tampon bölge olarak kurulan koridorun amacı Mısır ile Gazze arasında insan hareketini, silah ve mühimmat gibi yasa dışı malzemelerin geçişini önlemekti.

2005'te İsrail güçleri Gazze'yi terk edince koridorun yönetimini önce Filistin yönetimi, 2007'de de Hamas devraldı. İsrail'in Gazze'ye yönrlik ablukası yıllarca devam edince de Filistinliler, Philadelphia Koridoru'nun altından Mısır'a çıkan çok sayıda tünel inşa ettiler ve temel ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladılar.

İSRAİL'İN DERDİ GAZZE'YE NEFES ALDIRMAMAK

2014'te ise Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze'ye resmi olarak mal girişi başladı. Şimdi İsrail, Refah'a yönelik saldırıları ile Filistinlilere nefes olan bu koridorun da kontrolünü ele geçirmeyi, Gazze ile Mısır'ı birbirinden ayırıp ablukayı artırmayı amaçlıyor.

MISIR ANLAŞMAYI ASKIYA ALABİLİR

Öte yandan Mısırlı yetkililer, Refah’ta yaşanabilecek çatışmaların bölgedeki ana insani yardım kapısının kapanmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Mısır'ın yaklaşık yarım asırdır bölgesel istikrarın temel taşı olan Camp David Anlaşması'nı askıya alma uyarısı, İsrailli yetkililerin Refah kentine yönelik operasyon açıklamalarının ardından geldi.