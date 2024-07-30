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Haberler > Dünya > İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yapılan roketli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yapılan roketli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nde yer alan Majdal Shams'a geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen roketli saldırıya dair yeni görüntüler dünya basınında gündem oldu.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen roketli saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırı öncesi sirenlerin devreye girdiği ve roketin isabet ettiği futbol sahasında çocukların olduğu görüldü. Saldırıda, yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti.

İsrail, saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tutmuş, Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu reddetmişti.

İSRAİL BATI ŞERİA'DA 15 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da geceden bu yana 15 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Soykırım savaşının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 870’e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
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