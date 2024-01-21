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    İsrail’den Lübnan’a SİHA saldırısı! Üst düzey Hizbullah üyesi suikasttan son anda kurtuldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ortadoğu'da sular durulmuyor! Dün Lübnan'ın Sur kentinde bir araca saldırarak 2 kişiyi öldüren İsrail yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail, SİHA'lar ile Kefra'da seyir halindeki bir aracı vurdu. Hizbullah'ın üst düzey üyesinin son anda kurtulduğu saldırıda 2 kişi öldü.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail, savaşı Ortadoğu geneline yaymaya devam ediyor. Suriye'de İran askerlerini vuran İsrail, dün Lübnan'da seyir halindeki bir aracı hedef almıştı. İsrail bugün yine Lübnan'da bir araca daha saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre olayda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

    İSRAİL LÜBNAN'DA BİR ARACI DAHA VURDU

    İsrail, dün Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı El Bazurriye yolu üzerinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlemiş ve 2 kişiyi öldürmüştü.

    Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki Kafra'da Lübnan askeri kontrol noktası yakınında bir araca SİHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

    Saldırının Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta düzenlendiği ifade edilen haberlerde, saldırıda bir aracın tahrip olduğu, bir aracın da alev aldığı belirtildi.

    ÖLENLER HİZBULLAH ÜYESİ İDDİASI

    İsrail basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise, saldırıda Hizbullah üyesi 2 kişinin öldürüldüğü belirtilerek, saldırının Bint Jbeil bölgesinde bir araca düzenlendiği ifade edildi.

    ÜST DÜZEY HİZBULLAH ÜYESİ KURTULMAYI BAŞARDI

    Haberlerde, üst düzey bir Hizbullah üyesinin saldırıdan kaçmayı başardığı ancak iki yardımcısının öldürüldüğü öne sürüldü.

    Öte yandan İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 163 Hizbullah mensubu, 29 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailLübnan
    Haberler > Dünya > İsrail’den Lübnan’a SİHA saldırısı! Üst düzey Hizbullah üyesi suikasttan son anda kurtuldu
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