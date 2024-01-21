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    ABD istihbaratından sarsıcı sızıntı: İsrail, Hamas'la boy ölçüşemiyor

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Wall Street Journal gazetesi, ABD istihbarat kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İsrail ordusu Hamas direnişçilerinin yalnızca yüzde 20 ile 30'unu öldürebildiği, bu oranın ise Hamas'ı yok etme amacından çok uzakta olduğu ifade edildi.

    ABD istihbaratından sarsıcı sızıntı: İsrail, Hamas&#039;la boy ölçüşemiyor
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD istihbarat verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında Hamas savaşçılarının yüzde 20 ile 30'unu öldürdüğü ve bunun "Hamas'ı yok etme" amacı için çok yetersiz olduğu belirtildi.

    ABD istihbaratından sarsıcı sızıntı: İsrail, Hamas'la boy ölçüşemiyor

    'AMAÇLARINDAN ÇOK UZAKTALAR'

    Wall Street Journal gazetesinin haberinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hamas'ın gücüne yönelik ABD istihbarat kaynaklarından alınan bilgiler aktarıldı.

    Hamas'ın İsrail'e ve İsrail güçlerine "aylarca saldıracak kadar cephaneye sahip olduğu" belirtilen haberde, Gazze'nin bazı bölgelerinde polis gücünü yeniden sağlamaya çalıştığı kaydedildi.

    ABD istihbaratından sarsıcı sızıntı: İsrail, Hamas'la boy ölçüşemiyor

    İsrail güçlerinin üç aydan uzun süredir devam eden saldırıları sebebiyle 25 bin Filistinlinin öldüğü Gazze'de, Hamas savaşçılarının yüzde 20 ile 30'unun öldürüldüğü, bu oranın İsrail'in "Hamas'ı yok etme amacından çok uzakta" olduğu vurgulandı.

    İsrailli yetkililerin "Gazze'de binlerce sivilin ölümüne yol açan agresif hava ve kara saldırısına rağmen Hamas'ı yok etme amacına ulaşamadıklarını kabul ettikleri" aktarıldı.

    HAMAS ÇATIŞMA YÖNTEMLERİ DEĞİŞTİ

    Hamas'ın İsrail saldırılarına karşı taktik değiştirdiği, savaşçıların küçük gruplar halinde operasyon düzenledikleri ve İsrail saldırılarına pusu kurarak saklandıkları, tek savaşçıların ise ölen komutanlarından görevi devralarak daha fazla görev üstlendikleri vurgulandı.

    ABD istihbaratından sarsıcı sızıntı: İsrail, Hamas'la boy ölçüşemiyor

    "Savaşın aylar boyunca sürebileceği" belirtilen haberde, Hamas'ın hayatta kalma becerisinin İsrail'de "savaşın amaçlarına ulaşma" konusunda tartışmalara neden olduğu bilgisine de yer verildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDİsrailHamas
    Haberler > Dünya > ABD istihbaratından sarsıcı sızıntı: İsrail, Hamas'la boy ölçüşemiyor
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