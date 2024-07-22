İsrail, Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısını buldozerle yıktı

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Filistinlilerin dünyaya açılan kapısını yıktı! Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı buldozerle enkaz haline geldi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla Filistinliyi katletti. Refah'a Mayıs ayından bu yana saldıran İsrail Philadelphia Koridoru'nu ve Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirmişti. İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı bul dozerle yıktı!

GAZZE'NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı, Filistinlileri dünyaya bağlayan tek kapı olarak biliniyor. Bugüne kadar Gazze'ye yardımların çoğu Mısır üzerinden Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek ulaştı.

İSRAİL'DEN REFAH'I YIKTI

İsrail, bugün Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki yerleşkeyi buldozerle yıktı. İsrail istihbarat birimi Mossad, Refah Sınır Kapısı'nın yıkılışına ait anları sosyal medyadan paylaştı.