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İsrail protestolarının hedefindeydi: Starbucks erimeye devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İsrail protestolarının hedefindeydi: Starbucks erimeye devam ediyor

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze'deki zulmünün ardından hedefe oturan kahve zinciri Starbucks'ın hissesi 85 milyar doların altına geriledi. Şirket sadece dün yüzde 16 değer kaybetti.  

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. İsrail'in saldırıları dünya çapında protestolarla karşılık buldu. Protestoların hedefinde ABD'li kahve zinciri Starbucks da vardı.

Kahve zincirinin hisseleri hızla değer kaybediyor.  Nasdaq'ta işlem gören hisselerinin toplam piyasa değerinin 85 milyar doların altına gerilediği belirtiliyor. Şirketin hissesi dün yüzde 16 değer kaybederken, 74,93 dolar civarında seyrediyor.

Şirket hisselerinin piyasa değeri bir günde 100,25 milyar dolardan 85 milyar dolar düşerek 15 milyar doların üzerinde değer kaybetti.
Starbucks 65 ülkede toplam 35 bin üzerinde mağazasıyla, dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olma unvanına sahip.

Türkiye'de ise 685 mağazası buluyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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