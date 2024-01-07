İsrail vahşeti, kanlar içinde titreyen 3 yaşındaki minik İman'ın gözlerinden okundu

7 Ocak 2024 21:52 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 22:15

7 Ekim’den bu yana kuşatmaya aldığı Gazze’de hem savaş hem insanlık suçu işleyen İsrail, dünyanın ‘ateşkes’ çağrılarına kulak kapatmaya devam ediyor.

Zulüm her geçen gün şiddetini artırırken İsrail ordusu, göçe zorladığı onlarca Filistinliyi ateş yağmuruna tutuyor. Kentin kuzeyi enkaza dönerken İsrail, saldırıları son günlerde orta kesim ve güneydeki Han Yunus’ta yoğunlaştırdı.

İsrail güçlerinin gece ve sabah erken saatlerde düzenlediği saldırılarda hedef aldığı orta kesimde yer alan Deyr el-Belah'ta çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

IMAN VE AİLESİ BOMBALARDAN KAÇAMADI

Saldırıda 3 yaşındaki İman ve annesi Renin Muhammed Siyam da yaralandı.

İman ve ailesi, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki evlerini terk ederek orta kesimde yer alan Deyr el-Belah'ta bir yakınlarının evine sığındı. İsrail güçleri, İman ve ailesinin sığındığı evi gece saatlerinde hedef aldı. Saldırıda evde bulunan 8 Filistinli öldürüldü.

İman ve annesinin de aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı. Vurulan evin enkazı altında çok sayıda da Filistinli bulunuyor.

KÜÇÜK KIZ KORKUDAN TİTREDİ

Saldırıda başından yaralanan İman ile annesi, bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İman'ın getirildiği hastanede yoğun şekilde titrediği görülüyor.

Videoda, yüzü kan içinde olan ve başından ciddi şekilde yaralanan İman, tedavi sırasında sık sık "Anne" diye sesleniyor.

10 BİN ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

İman'ın yaşadığı durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çocukların yaşadığı acıları gözler önüne seriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 722 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.